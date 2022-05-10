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Кулеба: Если Украина не получит кандидатский статус ЕС, это значит только одно

"Европейская правда"Вторник, 10 мая 2022, 11:49
Кулеба: Если Украина не получит кандидатский статус ЕС, это значит только одно
Дмитрий Кулеба, фото Anadolu Agency via Getty Images

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Украина не получит статус кандидата на вступление в ЕС, то это будет означать обман со стороны Евросоюза – и Украина не собирается это проглотить.

Об этом он сказал в интервью "Financial Times", сообщает "Европейская правда".

Дмитрий Кулеба прокомментировал прогноз президента Франции Эммануэля Макрона о том, что на вступление Украины в ЕС может уйти "несколько лет".

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"Три месяца назад у этой страны даже не было перспективы членства. Сейчас они обсуждают, сколько времени это займет", - сказал Кулеба.

По его словам, сейчас самым важным для Украины будет обретение в июне статуса кандидата на членство в ЕС. "Тогда мы сядем с вами и решим остальные вопросы. Как, когда и все такое", - добавил Кулеба.

Эммануэль Макрон и некоторые другие лидеры предложили формы ассоциированного членства для Украины, но Кулеба сказал, что подобная замена не может удовлетворить Киев.

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"Если мы не получим статус кандидата, это означает только одно: что Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся это проглотить. Украина - единственное место в Европе, где люди умирают за ценности, на которых основывается ЕС. И я считаю, что это следует уважать", - заявил глава МИД Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать новый формат сотрудничества европейских государств, который был бы открыт в том числе для Украины и Британии.

Президент Франции отметил, что Украина "с ее борьбой и смелостью сердцем уже является членом нашей Европы, нашей семьи, нашего союза", но отметил, что на присоединение к ЕС требуется время.

Накануне Украина завершила заполнение второй и финальной части опросника для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

Еврокомиссия планирует высказать свое мнение об ответах Украины в июне.

Темы: Кулеба ДмитрийЕСевроинтеграцияМакрон
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