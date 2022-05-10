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Кулеба: Если Украина не получит кандидатский статус ЕС, это значит только одно

"Европейская правда"Вторник, 10 мая 2022, 11:49
Дмитрий Кулеба, фото Anadolu Agency via Getty Images

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Украина не получит статус кандидата на вступление в ЕС, то это будет означать обман со стороны Евросоюза – и Украина не собирается это проглотить.

Об этом он сказал в интервью "Financial Times", сообщает "Европейская правда".

Дмитрий Кулеба прокомментировал прогноз президента Франции Эммануэля Макрона о том, что на вступление Украины в ЕС может уйти "несколько лет".

"Три месяца назад у этой страны даже не было перспективы членства. Сейчас они обсуждают, сколько времени это займет", - сказал Кулеба.

По его словам, сейчас самым важным для Украины будет обретение в июне статуса кандидата на членство в ЕС. "Тогда мы сядем с вами и решим остальные вопросы. Как, когда и все такое", - добавил Кулеба.

Эммануэль Макрон и некоторые другие лидеры предложили формы ассоциированного членства для Украины, но Кулеба сказал, что подобная замена не может удовлетворить Киев.

"Если мы не получим статус кандидата, это означает только одно: что Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся это проглотить. Украина - единственное место в Европе, где люди умирают за ценности, на которых основывается ЕС. И я считаю, что это следует уважать", - заявил глава МИД Украины.

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Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать новый формат сотрудничества европейских государств, который был бы открыт в том числе для Украины и Британии.

Президент Франции отметил, что Украина "с ее борьбой и смелостью сердцем уже является членом нашей Европы, нашей семьи, нашего союза", но отметил, что на присоединение к ЕС требуется время.

Накануне Украина завершила заполнение второй и финальной части опросника для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

Еврокомиссия планирует высказать свое мнение об ответах Украины в июне.

Темы: Кулеба ДмитрийЕСевроинтеграцияМакрон
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