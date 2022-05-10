Росіяни 9 травня обстріляли некерованими ракетами прикордоння Чернігівщини

Увечері 9 травня російська авіація обстрілювала некерованими ракетами прикордонну територію України у Чернігівській області.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Зокрема агресори здійснили кілька пусків на глибину до пів кілометра від лінії державного рубежу по території Новгород-Сіверського та Корюківського районів Чернігівської області.

Ракети розірвалися у лісистій місцевості та у полі і викликали займання сухостою, які прикордонники оперативно загасили та не дали вогню поширитися.

Зазначається, що внаслідок вказаних обстрілів, на щастя, жертв немає.