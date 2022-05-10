Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни 9 травня обстріляли некерованими ракетами прикордоння Чернігівщини

Валентина РоманенкоВівторок, 10 травня 2022, 12:23
Росіяни 9 травня обстріляли некерованими ракетами прикордоння Чернігівщини
фото ДПСУ

Увечері 9 травня російська авіація обстрілювала некерованими ракетами прикордонну територію України у Чернігівській області.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Зокрема агресори здійснили кілька пусків на глибину до пів кілометра від лінії державного рубежу по території Новгород-Сіверського та Корюківського районів Чернігівської області.

Реклама:

Ракети розірвалися у лісистій місцевості та у полі і викликали займання сухостою, які прикордонники оперативно загасили та не дали вогню поширитися.

Зазначається, що внаслідок вказаних обстрілів, на щастя, жертв немає.

Теми: Чернігівська областьвійнаПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Чернігівська область
На Чернігівщині затримали очільницю ЦНАПу: за $2,5 тисячі штампувала довідки для ухилянтів
На Чернігівщині на міні підірвався автомобіль патрульного: він і жінка загинули, 2 дітей у лікарні
Польські слідчі відвідали Україну для збору доказів воєнних злочинів РФ із 3D-сканерами
Останні новини
21:44
Росіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: