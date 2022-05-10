Россияне 9 мая обстреляли неуправляемыми ракетами приграничье Черниговщины

Вечером 9 мая российская авиация обстреливала неуправляемыми ракетами пограничную территорию Украины в Черниговской области.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: В частности, агрессоры совершили несколько пусков на глубину до полукилометра от линии государственного рубежа по территории Новгород-Северского и Корюковского районов Черниговской области.

Ракеты разорвались в лесистой местности и поле и вызвали возгорание сухостоя, которые пограничники оперативно потушили и не дали огню распространиться.

Отмечается, что в результате указанных обстрелов, к счастью, жертв нет.