Естонія і Фінляндія домовилися про взаємодопомогу на випадок проблем з газом

Естонія та Фінляндія підписали угоду про безпеку постачання газу, згідно з якою сусідні країни мають допомагати одна одній у разі перебоїв із постачанням природного газу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

Підписана угода визначає умови, на яких сусіди можуть вимагати та надавати допомогу у разі перебоїв у постачанні газу.

Допомога може бути запитана, якщо постачання газу недостатнє для задоволення попиту побутових споживачів та регіонів централізованого теплопостачання, які мають критичне значення.

"У світлі ситуації з безпекою, що змінилася, сусіднім країнам має сенс ще більш тісно співпрацювати для забезпечення безпеки поставок газу, тому що ми також працюємо на загальному ринку. Крім проєкту з будівництва терміналу скрапленого природного газу, ми зараз домовилися з Фінляндією про те, що ми також доступні один для одного в екстреній ситуації і допомагатимемо постачати газ споживачам в іншій країні, якщо це необхідно і можливо", - сказав міністр економіки та інфраструктури Естонії Тааві Аас.

З лютого Естонія має аналогічну угоду і з Латвією.