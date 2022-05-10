Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Естонія і Фінляндія домовилися про взаємодопомогу на випадок проблем з газом

"Європейська правда"Вівторок, 10 травня 2022, 12:25

Естонія та Фінляндія підписали угоду про безпеку постачання газу, згідно з якою сусідні країни мають допомагати одна одній у разі перебоїв із постачанням природного газу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

Підписана угода визначає умови, на яких сусіди можуть вимагати та надавати допомогу у разі перебоїв у постачанні газу.

Допомога може бути запитана, якщо постачання газу недостатнє для задоволення попиту побутових споживачів та регіонів централізованого теплопостачання, які мають критичне значення.

"У світлі ситуації з безпекою, що змінилася, сусіднім країнам має сенс ще більш тісно співпрацювати для забезпечення безпеки поставок газу, тому що ми також працюємо на загальному ринку. Крім проєкту з будівництва терміналу скрапленого природного газу, ми зараз домовилися з Фінляндією про те, що ми також доступні один для одного в екстреній ситуації і допомагатимемо постачати газ споживачам в іншій країні, якщо це необхідно і можливо", - сказав міністр економіки та інфраструктури Естонії Тааві Аас.

З лютого Естонія має аналогічну угоду і з Латвією.

Теми: газФінляндіяЕстонія
Головне сьогодні

Помер перший президент України Леонід Кравчук

відеоПридністровська загроза: Одещина готує ще 2 тисячі добровольців Тероборони

фотоПутін передав планування війни від ФСБ до ГРУ – розслідувачі

Прикордонники посилюють режимні обмеження на Чернігівщині

Розвідка США: Путін хоче ввести воєнний стан в РФ й почати війну у Придністров'ї

Німеччина поступово відновлює роботу посольства у Києві

Усі новини...
газ
Країни ЄС змусять ділитися між собою газом – ЗМІ
На Київщині без газу залишається лише одне село, без води - окремі будинки
В уряді Угорщини таємно обговорюють зменшення енергозалежності від РФ – ЗМІ
Останні новини
22:14
Росіяни знову обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини
22:13
Ілон Маск подумує розбанити Трампа у Twitter
22:09
До початку літа партнери України планують провести ще одну зустріч, як було в Рамштайні 
21:55
Газпром не згоден змінювати маршрут транзиту через дії окупантів
21:44
На сході ЗСУ відбили 12 атак, знищили гелікоптер та іншу техніку окупантів
21:38
"Побачили відео, де видно, що він живий". Як онука шукала свого дідуся з Маріуполя серед вцілілих
21:30
Орбан не підтримує нафтове ембарго, бо в Угорщини 100 років тому "забрали порти"
21:27
У Польщі виставили на аукціон марки "Русскій корабль...", підписані автором фрази, Кличком і Кулебою
21:13
ВООЗ припинить усі заходи в Росії та обдумає закриття офісу в Москві
20:58
Донеччина: росіяни за день вбили 3 цивільних, ще 3 поранили
Усі новини...