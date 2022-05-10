Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Естонія і Фінляндія домовилися про взаємодопомогу на випадок проблем з газом

"Європейська правда"Вівторок, 10 травня 2022, 12:25

Естонія та Фінляндія підписали угоду про безпеку постачання газу, згідно з якою сусідні країни мають допомагати одна одній у разі перебоїв із постачанням природного газу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

Підписана угода визначає умови, на яких сусіди можуть вимагати та надавати допомогу у разі перебоїв у постачанні газу.

Реклама:

Допомога може бути запитана, якщо постачання газу недостатнє для задоволення попиту побутових споживачів та регіонів централізованого теплопостачання, які мають критичне значення.

"У світлі ситуації з безпекою, що змінилася, сусіднім країнам має сенс ще більш тісно співпрацювати для забезпечення безпеки поставок газу, тому що ми також працюємо на загальному ринку. Крім проєкту з будівництва терміналу скрапленого природного газу, ми зараз домовилися з Фінляндією про те, що ми також доступні один для одного в екстреній ситуації і допомагатимемо постачати газ споживачам в іншій країні, якщо це необхідно і можливо", - сказав міністр економіки та інфраструктури Естонії Тааві Аас.

З лютого Естонія має аналогічну угоду і з Латвією.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: газФінляндіяЕстонія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
газ
ЄС після нападу Росії на Україну збільшив імпорт російського скрапленого газу на 40%
Закачування газу в сховища йде з випередженням плану: скільки палива вже підготували на зиму
Сербія допоможе Угорщині наростити імпорт російського газу
Останні новини
21:44
Росіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: