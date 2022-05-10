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Эстония и Финляндия договорились о взаимопомощи на случай проблем с газом

"Европейская правда"Вторник, 10 мая 2022, 12:25

Эстония и Финляндия подписали соглашение о безопасности поставок газа, согласно которому соседние страны должны помогать друг другу в случае перебоев со снабжением природным газом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

Подписанное соглашение определяет условия, на которых соседи могут требовать и оказывать помощь при перебоях в поставке газа.

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Помощь может быть запрошена, если поставки газа недостаточно для удовлетворения спроса бытовых потребителей и регионов централизованного теплоснабжения, имеющих критическое значение.

"В свете изменившейся ситуации с безопасностью соседним странам имеет смысл еще более тесно сотрудничать для обеспечения безопасности поставок газа, потому что мы также работаем на общем рынке. Помимо проекта по строительству терминала сжиженного природного газа, мы сейчас договорились с Финляндией о том, что мы также доступны друг другу в экстренной ситуации и будем помогать поставлять газ потребителям в другой стране, если это необходимо и возможно", - сказал министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас.

С февраля у Эстонии аналогичное соглашение и с Латвией.

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Темы: газФинляндияЭстония
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