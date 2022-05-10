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Сейм Литви визнав дії РФ в Україні геноцидом, а Росію - терористичною державою

"Європейська правда"Вівторок, 10 травня 2022, 12:34

Сейм Литви схвалив резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом, а Росію - державою, яка підтримує та здійснює тероризм.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Сейм проголосував за резолюцію одноголосно  – 128 голосами.

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У документі Сейм констатував, що російські збройні сили та найманці скоїли масові воєнні злочини на території України, зокрема у містах Буча, Ірпінь, Маріуполь, Бородянка та Гостомель. 

Згідно з документом, у діях російських сил вбачається мета повного чи часткового знищення української нації, її духу шляхом убивства її членів цілими сім'ями, у тому числі дітей, їх викрадення, тортур, згвалтувань, у тому числі й неповнолітніх, знущань над тілами вбитих та закатованих.

"Сейм Литви визнає повномасштабну збройну агресію проти України з боку збройних сил Російської Федерації та її політичного та військового керівництва, що розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу", - йдеться у резолюції. 

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У ній також наголошується, що всі винні мають бути притягнуті до відповідальності, і що міжнародне співтовариство має створити Спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування та оцінки агресії Росії проти суверенної України.

Сейм Литви закликає до того, щоб цей трибунал мав повноваження видавати міжнародні ордери на арешт, і щоб імунітетом не обмежувалася недоторканність держави або глав держав та урядів та інших державних посадових осіб. 

"Російська Федерація, збройні сили якої свідомо і систематично обирають цивільні об'єкти для бомбардувань, є державою, яка підтримує та здійснює тероризм", - йдеться в резолюції. 

Раніше парламент Естонії ухвалив заяву, в якій визнає дії російських збройних сил і військово-політичного керівництва геноцидом проти українського народу та закликає підтримати розслідування цих злочинів.

Аналогічну заяву затвердив Сейм Латвії.

Теми: РосіяЛитвавійнатероризм
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