Сейм Литви визнав дії РФ в Україні геноцидом, а Росію - терористичною державою

Сейм Литви схвалив резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом, а Росію - державою, яка підтримує та здійснює тероризм.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Сейм проголосував за резолюцію одноголосно – 128 голосами.

У документі Сейм констатував, що російські збройні сили та найманці скоїли масові воєнні злочини на території України, зокрема у містах Буча, Ірпінь, Маріуполь, Бородянка та Гостомель.

Згідно з документом, у діях російських сил вбачається мета повного чи часткового знищення української нації, її духу шляхом убивства її членів цілими сім'ями, у тому числі дітей, їх викрадення, тортур, згвалтувань, у тому числі й неповнолітніх, знущань над тілами вбитих та закатованих.

"Сейм Литви визнає повномасштабну збройну агресію проти України з боку збройних сил Російської Федерації та її політичного та військового керівництва, що розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу", - йдеться у резолюції.

У ній також наголошується, що всі винні мають бути притягнуті до відповідальності, і що міжнародне співтовариство має створити Спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування та оцінки агресії Росії проти суверенної України.

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Сейм Литви закликає до того, щоб цей трибунал мав повноваження видавати міжнародні ордери на арешт, і щоб імунітетом не обмежувалася недоторканність держави або глав держав та урядів та інших державних посадових осіб.

"Російська Федерація, збройні сили якої свідомо і систематично обирають цивільні об'єкти для бомбардувань, є державою, яка підтримує та здійснює тероризм", - йдеться в резолюції.

Раніше парламент Естонії ухвалив заяву, в якій визнає дії російських збройних сил і військово-політичного керівництва геноцидом проти українського народу та закликає підтримати розслідування цих злочинів.

Аналогічну заяву затвердив Сейм Латвії.