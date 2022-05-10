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Сейм Литвы признал действия РФ в Украине геноцидом, а Россию – террористическим государством

"Европейская правда"Вторник, 10 мая 2022, 12:34

Сейм Литвы одобрил резолюцию, признающую действия России в Украине геноцидом, а Россию - государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Сейм проголосовал за резолюцию единогласно – 128 голосами.

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В документе Сейм констатировал, что российские вооруженные силы и наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины, в частности в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель.

Согласно документу, в действиях российских сил усматривается цель полного или частичного уничтожения украинской нации, ее духа путем убийства ее членов целыми семьями, в том числе детей, их похищение, пытки, изнасилования, в том числе и несовершеннолетние, издевательства над телами убитых и замученных.

"Сейм Литвы признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил Российской Федерации и ее начавшегося 24 февраля 2022 года политического и военного руководства геноцидом украинского народа", - говорится в резолюции.

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В ней также отмечается, что все виновные должны быть привлечены к ответственности и что международное сообщество должно создать Специальный международный уголовный трибунал для расследования и оценки агрессии России против суверенной Украины.

Сейм Литвы призывает к тому, чтобы этот трибунал имел полномочия выдавать международные ордера на арест и чтобы иммунитетом не ограничивалась неприкосновенность государства или глав государств и правительств и других государственных должностных лиц.

"Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм", - говорится в резолюции.

Ранее парламент Эстонии принял заявление, в котором признает действия российских вооруженных сил и военно-политического руководства геноцидом против украинского народа и призывает поддержать расследование этих преступлений.

Аналогичное заявление утвердил Сейм Латвии.

Темы: РосcияЛитвавойнатерроризм
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