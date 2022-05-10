Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко має 2 новини про транспорт: знову буде платним, ціна не зміниться

Валентина РоманенкоВівторок, 10 травня 2022, 13:44
ілюстративне фото

У Києві повернуть платню за проїзд у громадському транспорті, вона залишиться незмінною.

Джерело: очільник столиці Віталій Кличко в ефірі національного телемарафону 10 травня

Пряма мова: "Ми розуміємо, що велика кількість зараз енергоносіїв, які нам необхідні: і електроенергія, і заробітна платня нашим комунальним підприємствам, працівникам, і можу сказати чесно, місто не потягне, тому що бюджет має наповнюватися, і ми вже переходимо до платного проїзду громадським транспортом".

Деталі: На уточнююче запитання, чи це відбудеться сьогодні-завтра Кличко, мер не відповів, однак зазначив, що ціна за проїзд залишається незмінною (8 грн –ред.).

Що передувало: У Київській міській раді було зареєстровано проєкт рішення про відновлення платного проїзду в метрополітені та іншому громадському транспорті столиці з 16 травня.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київтранспорт
Головне сьогодні

ВІДЕОЗеленський розказав, за що пам'ятатимуть Кравчука

Помер перший президент України Леонід Кравчук

відеоПридністровська загроза: Одещина готує ще 2 тисячі добровольців Тероборони

фотоПутін передав планування війни від ФСБ до ГРУ – розслідувачі

Прикордонники посилюють режимні обмеження на Чернігівщині

Розвідка США: Путін хоче ввести воєнний стан в РФ й почати війну у Придністров'ї

Усі новини...
Київ
Як можуть перейменувати 5 станцій метро у Києві – підсумки опитування
У Києві спостерігають погіршення якості повітря. Кличко назвав причину
У Києві відновлює роботу ТРЦ Lavina Mall
Останні новини
23:47
Чехія: обговорення в парламенті питання українських біженців завершилося скандалом
23:39
В очікуванні 200-го літака: ППО мінусує 4 безпілотника і вертоліт
23:22
відеоРосійські загарбники продовжують бомбардувати "Азовсталь"
23:20
Росія здійснила кібератаку на сайти телеком-операторів
23:15
подкастДень, коли Кравчук увійшов в історію України - проголошення Незалежності
23:14
Харківщина: росіяни вбили мирного мешканця, ще 10 поранені
23:10
ВІДЕОЗеленський розказав, за що пам'ятатимуть Кравчука
23:04
Лише чверть громадян Молдови вважає Путіна зачинщиком війни – опитування
22:53
Зеленський просить не тиснути на ЗСУ очікуванням щоденних перемог
22:48
Милованов керуватиме вилученими російськими активами
Усі новини...