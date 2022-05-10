Кличко має 2 новини про транспорт: знову буде платним, ціна не зміниться

У Києві повернуть платню за проїзд у громадському транспорті, вона залишиться незмінною.

Джерело: очільник столиці Віталій Кличко в ефірі національного телемарафону 10 травня

Пряма мова: "Ми розуміємо, що велика кількість зараз енергоносіїв, які нам необхідні: і електроенергія, і заробітна платня нашим комунальним підприємствам, працівникам, і можу сказати чесно, місто не потягне, тому що бюджет має наповнюватися, і ми вже переходимо до платного проїзду громадським транспортом".

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Деталі: На уточнююче запитання, чи це відбудеться сьогодні-завтра Кличко, мер не відповів, однак зазначив, що ціна за проїзд залишається незмінною (8 грн –ред.).

Що передувало: У Київській міській раді було зареєстровано проєкт рішення про відновлення платного проїзду в метрополітені та іншому громадському транспорті столиці з 16 травня.