У Кличко есть 2 новости о транспорте: снова будет платным, цена не изменится
В Киеве вернуть плату за проезд в общественном транспорте, она останется неизменной.
Источник: руководитель столицы Виталий Кличко в эфире национального телемарафона 10 мая
Прямая речь: "Мы понимаем, что многие сейчас энергоносители, которые нам необходимы: и электроэнергия, и заработная плата нашим коммунальным предприятиям, работникам, и могу сказать честно, город не потянет, потому что бюджет должен наполняться, и мы уже переходим к платному проезду общественным транспортом".
Детали: На уточняющий вопрос, произойдет ли это сегодня-завтра Кличко, мэр не ответил, однако отметил, что цена за проезд остается неизменной (8 грн – ред.).
Что предшествовало: В Киевском городском совете был зарегистрирован проект решения о возобновлении платного проезда в метрополитене и другом общественном транспорте столицы с 16 мая.