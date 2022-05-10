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Угорщина не блокуватиме вступ України в ЄС - посол

"Європейська правда"Вівторок, 10 травня 2022, 14:15

Надзвичайний і повноважний посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто запевнив, що його країна не блокуватиме членство України в ЄС, коли до цього дійде час.

Про це він сказав в інтерв'ю в ефірі телеканалу "Еспресо", повідомляє "Європейська правда".

Посол зробив таке запевнення за власною ініціативою наприкінці розмови, коли запитання про це від ведучого не прозвучало.

"Наприкінці я хочу запевнити вас у тому, що коли почнуть розглядати питання членства України в Європейському Союзі, Угорщина підтримає його", - сказав Ійдярто.

Раніше в інтерв’ю "ЄвроПравді" заступник глави ОПУ та дипрадник президента Зеленського Ігор Жовква заявив, що наразі до Києва не надходили сигнали з Будапешта про намір Віктора Орбана блокувати рух України до ЄС.

Водночас, за даними опитування Flash Eurobarometer, в усіх країнах ЄС, крім Угорщини, більше ніж половина населення підтримує вступ України до Євросоюзу.

Теми: ЄСУгорщина
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