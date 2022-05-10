Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Венгрия не будет блокировать вступление Украины в ЕС – посол

"Европейская правда"Вторник, 10 мая 2022, 14:15

Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заверил, что его страна не будет блокировать членство Украины в ЕС, когда до этого дойдет время.

Об этом он сказал в интервью в эфире телеканала "Эспрессо", сообщает "Европейская правда".

Посол сделал такое заверение по своей инициативе в конце разговора, когда вопрос об этом от ведущего не прозвучал.

Реклама:

"В конце я хочу заверить вас в том, что, когда начнут рассматривать вопросы членства Украины в Европейском Союзе, Венгрия поддержит его", - сказал Ийдярто.

Ранее в интервью ЕвроПравде заместитель главы ОПУ и дипсоветник президента Зеленского Игорь Жовква заявил, что пока в Киев не поступали сигналы из Будапешта о намерении Виктора Орбана блокировать движение Украины в ЕС.

В то же время, по данным опроса Flash Eurobarometer, во всех странах ЕС, кроме Венгрии, более половины населения поддерживает вступление Украины в Евросоюз.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЕСВенгрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
ЕС
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
Все новости...
Реклама: