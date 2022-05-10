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Венгрия не будет блокировать вступление Украины в ЕС – посол

"Европейская правда"Вторник, 10 мая 2022, 14:15

Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заверил, что его страна не будет блокировать членство Украины в ЕС, когда до этого дойдет время.

Об этом он сказал в интервью в эфире телеканала "Эспрессо", сообщает "Европейская правда".

Посол сделал такое заверение по своей инициативе в конце разговора, когда вопрос об этом от ведущего не прозвучал.

"В конце я хочу заверить вас в том, что, когда начнут рассматривать вопросы членства Украины в Европейском Союзе, Венгрия поддержит его", - сказал Ийдярто.

Ранее в интервью ЕвроПравде заместитель главы ОПУ и дипсоветник президента Зеленского Игорь Жовква заявил, что пока в Киев не поступали сигналы из Будапешта о намерении Виктора Орбана блокировать движение Украины в ЕС.

В то же время, по данным опроса Flash Eurobarometer, во всех странах ЕС, кроме Венгрии, более половины населения поддерживает вступление Украины в Евросоюз.

Темы: ЕСВенгрия
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