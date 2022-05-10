Защитники освободили уже более 1000 сел и городов, разминировали 224 - ОП

Сейчас украинские защитники освободили от оккупантов 1003 населенных пункта нашей страны, разминировали 224 из них.

Источник: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге 10 мая

Детали: Тимошенко сообщил о результатах восстановления критической инфраструктуры в деоккупированных городах и поселках, а в настоящее время таких насчитывается 1003 населенных пункта.

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Разминирование уже произведено в 224 населенных пунктах.

Национальная полиция возобновила работу почти в 600 деоккупированных городах и селах.

Органы местного самоуправления заработали в 70% н.п., автомобильное сообщение восстановлено на 70%, железнодорожное – на 42%.

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Газовое обеспечение восстановлено в 650 населенных пунктах.

Электроэнергия обеспечена в 83% населенных пунктов.

Водоснабжение и водоотвод – в 60% населенных пунктов.

Работа АЗС возобновлена ​​в 49% населенных пунктов.

Услуги мобильной связи и Интернета восстановлены в 720 населенных пунктах.

Банки работают почти в 300 населенных пунктах

Укрпочта возобновила предоставление своих услуг почти в 800 населенных пунктах.