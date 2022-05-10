Защитники освободили уже более 1000 сел и городов, разминировали 224 - ОП
Сейчас украинские защитники освободили от оккупантов 1003 населенных пункта нашей страны, разминировали 224 из них.
Источник: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге 10 мая
Детали: Тимошенко сообщил о результатах восстановления критической инфраструктуры в деоккупированных городах и поселках, а в настоящее время таких насчитывается 1003 населенных пункта.
Разминирование уже произведено в 224 населенных пунктах.
Национальная полиция возобновила работу почти в 600 деоккупированных городах и селах.
Органы местного самоуправления заработали в 70% н.п., автомобильное сообщение восстановлено на 70%, железнодорожное – на 42%.
Газовое обеспечение восстановлено в 650 населенных пунктах.
Электроэнергия обеспечена в 83% населенных пунктов.
Водоснабжение и водоотвод – в 60% населенных пунктов.
Работа АЗС возобновлена в 49% населенных пунктов.
Услуги мобильной связи и Интернета восстановлены в 720 населенных пунктах.
Банки работают почти в 300 населенных пунктах
Укрпочта возобновила предоставление своих услуг почти в 800 населенных пунктах.