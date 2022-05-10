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Лукашенко захотів свої "Іскандери", каже, вже створює

Ірина БалачукВівторок, 10 травня 2022, 15:11
Олександр Лукашенко. Фото Белта

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в РБ створюють нову ракету на кшталт російського "Іскандера", і що президент РФ обіцяв допомогти йому з цією розробкою.

Джерело: Білоруське державне видання Белта

Пряма мова Лукашенка на нараді щодо держоборонзамовлення: "Як проходить розробка перспективних зразків озброєння, насамперед ракетного?"

Адже ми створюємо нову ракету. Ракету дуже ефективну зразка "Іскандер" приблизно. І була повна підтримка (Росії – ред.)".

Деталі: Лукашенко заявив, що на останній зустрічі на Далекому Сході з президентом Росії вони "домовилися однозначно", що російські фахівці в ракетобудуванні "подивляться білоруські розробки".

За словами самопроголошеного президента, тоді при ньому Путін поставив завдання главі "Роскосмосу" Дмитру Рогозіну "негайно надати підтримку", щоб Білорусь "не створювала велосипед", а щоб могла "задіяти досвід розробників, ракетників Росії, які робили "Іскандер"".

Також Белта повідомила, що в Білорусі випробовують нові ракети до комплексів "Полонез" та "Бук".

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Теми: БілорусьЛукашенкозброя
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