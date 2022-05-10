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Лукашенко захотел свои "Искандеры", говорит, уже создает

Ирина БалачукВторник, 10 мая 2022, 15:11
Александр Лукашенко. Фото Белта

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в РБ создают новую ракету типа российского "Искандера", и что президент РФ обещал помочь ему с этой разработкой.

Источник: белорусское государственное издание Белта  

Прямая речь Лукашенко на совещании по вопросу гособоронзаказа: "Как идет разработка перспективных образцов вооружения, прежде всего ракетного?

Мы ведь создаем новую ракету. Ракету очень эффективную образца "Искандер" примерно. И полная была поддержка (России – ред.)".

Детали: Лукашенко заявил, что на последней встрече на Дальнем Востоке с президентом России они "договорились однозначно", что российские специалисты в ракетостроении "посмотрят белорусские разработки".

По словам самопровозглашенного президента, тогда при нем Путин поставил задачу главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину "немедленно оказать поддержку", чтобы Беларусь "не создавала велосипед", а чтобы могла "задействовать опыт разработчиков, ракетчиков России, которые делали "Искандер"".  

Также Белта сообщила, что в Беларуси испытывают новые ракеты к комплексам "Полонез" и "Бук".

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Темы: БеларусьЛукашенкооружие
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