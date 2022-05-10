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Зеленський просить Словаччину про літаки та гвинтокрили

"Європейська правда"Вівторок, 10 травня 2022, 15:25

Президент Володимир Зеленський закликав Словаччину надати Україні авіацію для захисту від російського вторгнення.

Про це він сказав під час виступу у парламенті Словаччини у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

"Я можу сказати від імені всього нашого народу, що українці завжди памʼятатимуть, як Словаччина надала нашій державі у вирішальний час те, що дійсно допомогло нам. І є потенціал, щоб продовжити цю співпрацю. Зокрема, в питанні про авіацію – про літаки, про гвинтокрили", – зазначив глава держави.

Він підкреслив, що в Україні є кому захищати її землю,  а ось в небі "ми потребуємо більшої підтримки, зокрема, і вашої".

Президент також закликав Словаччину підтримати шостій пакет санкцій ЄС, який передбачає обмеження купівлі російської нафти.

Британія раніше заявила, що підтримала би і посприяла Польщі чи іншим країнам Центрально-Східної Європи, якби вони захотіли передати Україні свої винищувачі радянських зразків.

Літаки МіГ-29 є на озброєнні у Польщі, Словаччини та Болгарії.

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У квітні партнери передали Україні запчастини до літаків, що дозволило збільшити кількість "робочих" апаратів, проте про передачу цілих літаків досі не йшлося.

Теми: ЗеленськийСловаччинавійнаавіа
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