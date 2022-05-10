Зеленский просит Словакию про самолеты и вертолеты

Президент Владимир Зеленский призвал Словакию предоставить Украине авиацию для защиты от российского вторжения.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте Словакии во вторник, сообщает "Европейская правда".

"Я могу сказать от имени всего нашего народа, что украинцы всегда будут помнить, как Словакия предоставила нашему государству в решающее время то, что действительно помогло нам. И есть потенциал, чтобы продолжить это сотрудничество. В частности, в вопросе об авиации – о самолетах, о вертолеты", – отметил глава государства.

Реклама:

Он подчеркнул, что в Украине есть кому защищать ее землю, а вот в небе "мы нуждаемся в большей поддержке, в частности, и вашей".

Президент также призвал Словакию поддержать шестой пакет санкций ЕС, предусматривающий ограничение покупки российской нефти.

Британия ранее заявила, что поддержала бы и помогла Польше или другим странам Центрально-Восточной Европы, если бы они захотели передать Украине свои истребители советских образцов.

ВИДЕО ДНЯ

Самолеты МиГ-29 находятся на вооружении в Польше, Словакии и Болгарии.

В апреле партнеры передали Украине запчасти к самолетам, что позволило увеличить количество "рабочих" аппаратов, однако о передаче целых самолетов до сих пор речь не шла.