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Зеленский просит Словакию про самолеты и вертолеты

"Европейская правда"Вторник, 10 мая 2022, 15:25

Президент Владимир Зеленский призвал Словакию предоставить Украине авиацию для защиты от российского вторжения.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте Словакии во вторник, сообщает "Европейская правда".

"Я могу сказать от имени всего нашего народа, что украинцы всегда будут помнить, как Словакия предоставила нашему государству в решающее время то, что действительно помогло нам. И есть потенциал, чтобы продолжить это сотрудничество. В частности, в вопросе об авиации – о самолетах, о вертолеты", – отметил глава государства.

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Он подчеркнул, что в Украине есть кому защищать ее землю, а вот в небе "мы нуждаемся в большей поддержке, в частности, и вашей".

Президент также призвал Словакию поддержать шестой пакет санкций ЕС, предусматривающий ограничение покупки российской нефти.

Британия ранее заявила, что поддержала бы и помогла Польше или другим странам Центрально-Восточной Европы, если бы они захотели передать Украине свои истребители советских образцов.

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Самолеты МиГ-29 находятся на вооружении в Польше, Словакии и Болгарии.

В апреле партнеры передали Украине запчасти к самолетам, что позволило увеличить количество "рабочих" аппаратов, однако о передаче целых самолетов до сих пор речь не шла.

Темы: ЗеленскийСловакиявойнаавиа
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