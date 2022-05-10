У Росії губернатори масово складають повноваження

У Росії за один день вже чотири губернатори оголосили про дострокове складання повноважень, ще один заявив, що не переобиратиметься на новий термін.

Джерело: Інтерфакс

Деталі: Губернатор Саратовської області Валерій Радаєв повідомив, що вирішив скласти повноваження.

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"Мною прийнято рішення про дострокове складання повноважень губернатора. Я десять років очолював Саратовську область. У зв'язку з виборчою кампанією, що наближається, не буду висувати свою кандидатуру на черговий термін для обрання главою регіону", - наводяться слова Радаєва в телеграм-каналі його прес-служби у вівторок.

Губернатор Томської області Сергій Жвачкін вирішив залишити посаду голови регіону, повідомили "Інтерфаксу" у вівторок у пресслужбі обладміністрації.

"Я залишаю пост губернатора", - процитували у пресслужбі слова Жвачкіна, який звернувся до жителів Томської області.

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Він пояснив, що є одним із найстарших губернаторів, у січні йому виповнилося 65 років, тому "треба давати дорогу молодим".

Губернатор Кіровської області Ігор Васильєв повідомив у своєму телеграм-каналі у вівторок, що залишає свою посаду.

"У зв'язку з наближенням закінчення терміну повноважень на посаді губернатора (...) мною прийнято (...) рішення залишити посаду губернатора Кіровської області та продовжити роботу на федеральному рівні", - написав Васильєв, звертаючись до жителів Кіровської області.

Глава Республіки Марій Ел Олександр Євстіфєєв також заявив, що вирішив залишити свою посаду.

"У зв'язку із закінченням терміну повноважень глави республіки Марій Ел я звернувся до президента Росії з проханням прийняти мою відставку", - написав Євстіфєєв у своєму телеграм-каналі у вівторок.

У свою чергу, губернатор Рязанської області Микола Любимов не висуватиметься на посаду голови регіону на наступний термін, він написав про це на своїй сторінці у "ВКонтакте".

"Наближається термін закінчення моїх повноважень. Прийняв відповідальне рішення – не висуватись на посаду губернатора на наступний термін", – заявив Любимов.