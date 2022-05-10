В России губернаторы массово складывают полномочия

В России за один день уже четыре губернатора объявили о досрочном сложении полномочий, еще один заявил, что не будет переизбираться на новый срок.

Источник: Интерфакс

Детали: Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что решил сложить полномочия.

"Мною принято решение о досрочном сложении полномочий губернатора. Я десять лет возглавлял Саратовскую область. В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок для избрания главой региона", - приводятся слова Радаева в телеграм-канале его пресс-службы во вторник.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение оставить пост главы региона, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе обладминистрации.

"Я оставляю пост губернатора", - процитировали в пресс-службе слова Жвачкина, который обратился к жителям Томской области.

Он пояснил, что является одним из самых возрастных губернаторов, так как в январе ему исполнилось 65 лет, поэтому "нужно давать дорогу молодым".

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Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил в своем телеграм-канале во вторник, что покидает свой пост.

"В связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора (...) мною принято (...) решение оставить пост губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне", - написал Васильев, обращаясь к жителям Кировской области.

Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев также заявил, что решил покинуть свой пост.

"В связи с истечением срока полномочий главы республики Марий Эл я обратился к президенту России с просьбой принять мою отставку", - написал Евстифеев в своем телеграм-канале во вторник.

В свою очередь, губернатор Рязанской области Николай Любимов не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок, он написал об этом на своей странице во "ВКонтакте".

"Приближается срок окончания моих полномочий. Принял ответственное решение – не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок", – заявил Любимов.