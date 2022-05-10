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Росіяни залишили Сєвєродонецьк без газу: перебили газопровід

Ірина БалачукВівторок, 10 травня 2022, 16:10
Росіяни залишили Сєвєродонецьк без газу: перебили газопровід
Фото pixabay.com

Місто Сєвєродонецьк у Луганській області залишилось без газопостачання у результаті російських обстрілів.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Сьогодні вдень російська армія вчергове вдарила артилерією та системами залпового вогню по Сєвєродонецьку.

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Сєвєродонецьк без газу – росіяни перебили магістральний газопровід".

Деталі: За словами голови ОВА, газопостачання – це було єдине, що залишалося в місті з комунікацій.

Газ був далеко не у всіх будинках, але у старих районах у багатьох домівках все ж був і люди могли зготувати їжу та підігріти воду.

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Наразі магістральний газопровід перебитий та розгерметизований. Щоб запобігти більш серйозній аварії ГРС перекрили. Газу в місті наразі немає.

Теми: Луганська областьгазвійна
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