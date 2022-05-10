Росіяни залишили Сєвєродонецьк без газу: перебили газопровід
Місто Сєвєродонецьк у Луганській області залишилось без газопостачання у результаті російських обстрілів.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram
Пряма мова Гайдая: "Сьогодні вдень російська армія вчергове вдарила артилерією та системами залпового вогню по Сєвєродонецьку.
Сєвєродонецьк без газу – росіяни перебили магістральний газопровід".
Деталі: За словами голови ОВА, газопостачання – це було єдине, що залишалося в місті з комунікацій.
Газ був далеко не у всіх будинках, але у старих районах у багатьох домівках все ж був і люди могли зготувати їжу та підігріти воду.
Наразі магістральний газопровід перебитий та розгерметизований. Щоб запобігти більш серйозній аварії ГРС перекрили. Газу в місті наразі немає.