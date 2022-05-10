Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне оставили Северодонецк без газа: перебили газопровод

Ирина БалачукВторник, 10 мая 2022, 16:10
Фото pixabay.com

Город Северодонецк в Луганской области остался без газоснабжения в результате российских обстрелов.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Сегодня днем ​​российская армия в очередной раз ударила артиллерией и системами залпового огня по Северодонецку.

Северодонецк без газа – россияне перебили магистральный газопровод".

Детали: По словам главы ОВА, газоснабжение – это было единственное, что оставалось в городе из коммуникаций.

Газ был далеко не во всех домах, но в старых районах во многих домах все же был и люди могли приготовить еду и подогреть воду.

В настоящее время магистральный газопровод перебит и разгерметизирован. Чтобы предотвратить более серьезную аварию, ГРС перекрыли. Газа в городе сейчас нет.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Луганская областьгазвойна
Главное сегодня

ПВО сбила ракету возле Запорожья, ее обломки разрушили объект

Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения

Путин готовится к затяжной войне – глава разведки США

Россия препятствует поискам ЕС альтернативных поставщиков газа

Палата представителей США поддержала выделение Украине $40 млрд

Война в Украине: армия РФ отстает на 2 недели от планов Путина – Пентагон

Все новости...
Луганская область
Россияне вывезли всю технику из школ и больницы в Кременной – глава ОВА
Луганщина: в Белогоровке ВСУ уничтожили понтоны и технику врага, россияне бежали вплавь
Оккупанты обстреляли Луганскую область "праздничными" снарядами с "победобесием"
Последние новости
11:51
видеоДесантники обнародовали видео, как пылает сбитый "Крокодил" оккупантов
11:32
В районах Киева две недели не будет горячей воды – тестируют теплосети
11:29
В полку "Азов" уверены, что армия имеет возможность прорваться на "Азовсталь"
11:28
Большинство болгар боятся, что РФ нападет на их страну
11:23
Более 100 наград: украинцы установили личный рекорд на Дефлимпиаде
11:19
Треть домов в Северодонецке уже непригодны к проживанию
11:14
Азовец назвал еще одну причину, почему они не сдаются: Есть приказ держать оборону
10:58
Россияне снова обстреляли Черниговщину – из минометов
10:58
Посольство Германии возобновило работу в Киеве
10:57
Совбез ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине
Все новости...