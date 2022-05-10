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Россияне оставили Северодонецк без газа: перебили газопровод

Ирина БалачукВторник, 10 мая 2022, 16:10
Россияне оставили Северодонецк без газа: перебили газопровод
Фото pixabay.com

Город Северодонецк в Луганской области остался без газоснабжения в результате российских обстрелов.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Сегодня днем ​​российская армия в очередной раз ударила артиллерией и системами залпового огня по Северодонецку.

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Северодонецк без газа – россияне перебили магистральный газопровод".

Детали: По словам главы ОВА, газоснабжение – это было единственное, что оставалось в городе из коммуникаций.

Газ был далеко не во всех домах, но в старых районах во многих домах все же был и люди могли приготовить еду и подогреть воду.

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В настоящее время магистральный газопровод перебит и разгерметизирован. Чтобы предотвратить более серьезную аварию, ГРС перекрыли. Газа в городе сейчас нет.

Темы: Луганская областьгазвойна
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