Россияне оставили Северодонецк без газа: перебили газопровод

Город Северодонецк в Луганской области остался без газоснабжения в результате российских обстрелов.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Сегодня днем ​​российская армия в очередной раз ударила артиллерией и системами залпового огня по Северодонецку.

Северодонецк без газа – россияне перебили магистральный газопровод".

Детали: По словам главы ОВА, газоснабжение – это было единственное, что оставалось в городе из коммуникаций.

Газ был далеко не во всех домах, но в старых районах во многих домах все же был и люди могли приготовить еду и подогреть воду.

В настоящее время магистральный газопровод перебит и разгерметизирован. Чтобы предотвратить более серьезную аварию, ГРС перекрыли. Газа в городе сейчас нет.