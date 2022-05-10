Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Німеччина поступово відновлює роботу посольства у Києві

"Європейська правда"Вівторок, 10 травня 2022, 16:37

Німеччина починає поступово відновлювати роботу свого посольства в українській столиці.

Про це під час візиту до України заявила міністерка закордонних справ Анналена Бербок, повідомляє Tagesspiegel.

Вона зазначила, що посольство відкриється з "мінімальною присутністю" дипломатів і спершу працюватиме в обмеженому форматі, але з присутністю посла Анки Фельдгузен. Посольство припинило роботу в Києві незадовго перед повномасштабним вторгеннням РФ. 

Реклама:

Як вже повідомлялося, у рамках візиту вона відвідала Бучу та пообіцяла підтримку Німеччини у розслідуванні воєнних злочинів росіян. 

Анналена Бербок - перший представник уряду Німеччини, який відвідав Київ після 24 лютого. За день до цього приїздила з візитом спікерка Бундестагу, перед тим - лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц. 

Теми: НімеччинаКиївдипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Німеччина
У Німеччині напали на дітей, бо говорили українською: 10-річного хлопчика скинули з мосту
Тема війни в Україні відійшла на задній план у німців – опитування
У Берліні вимагають скасувати виступ росіянки Нетребко у державній опері
Останні новини
21:44
Росіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: