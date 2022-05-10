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Німеччина поступово відновлює роботу посольства у Києві

"Європейська правда"Вівторок, 10 травня 2022, 16:37

Німеччина починає поступово відновлювати роботу свого посольства в українській столиці.

Про це під час візиту до України заявила міністерка закордонних справ Анналена Бербок, повідомляє Tagesspiegel.

Вона зазначила, що посольство відкриється з "мінімальною присутністю" дипломатів і спершу працюватиме в обмеженому форматі, але з присутністю посла Анки Фельдгузен. Посольство припинило роботу в Києві незадовго перед повномасштабним вторгеннням РФ. 

Як вже повідомлялося, у рамках візиту вона відвідала Бучу та пообіцяла підтримку Німеччини у розслідуванні воєнних злочинів росіян. 

Анналена Бербок - перший представник уряду Німеччини, який відвідав Київ після 24 лютого. За день до цього приїздила з візитом спікерка Бундестагу, перед тим - лідер опозиційної ХДС Фрідріх Мерц. 

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Теми: НімеччинаКиївдипломатичні відносини
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