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Германия постепенно возобновляет работу посольства в Киеве.

"Европейская правда"Вторник, 10 мая 2022, 16:37

Германия начинает постепенно возобновлять работу своего посольства в украинской столице.

Об этом во время визита в Украину заявила министр иностранных дел Анналена Бербок, сообщает Tagesspiegel.

Она отметила, что посольство откроется с минимальным присутствием дипломатов и будет работать в ограниченном формате, но с послом Анкой Фельдгузен. Посольство прекратило работу в Киеве незадолго до полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщалось, в рамках визита она посетила Бучу и пообещала поддержку Германии в расследовании военных преступлений, совершенных россиянами.

Анналена Бербок – первый представитель правительства Германии, посетивший Киев после 24 февраля. Днем ранее приезжала с визитом спикер Бундестага, перед тем - лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц.

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Темы: ГерманияКиевдипломатические отношения
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