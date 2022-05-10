Германия постепенно возобновляет работу посольства в Киеве.

Германия начинает постепенно возобновлять работу своего посольства в украинской столице.

Об этом во время визита в Украину заявила министр иностранных дел Анналена Бербок, сообщает Tagesspiegel.

Она отметила, что посольство откроется с минимальным присутствием дипломатов и будет работать в ограниченном формате, но с послом Анкой Фельдгузен. Посольство прекратило работу в Киеве незадолго до полномасштабного вторжения РФ.

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Как сообщалось, в рамках визита она посетила Бучу и пообещала поддержку Германии в расследовании военных преступлений, совершенных россиянами.

Анналена Бербок – первый представитель правительства Германии, посетивший Киев после 24 февраля. Днем ранее приезжала с визитом спикер Бундестага, перед тем - лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц.