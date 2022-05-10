Кулеба - Німеччині: час забрати Україну додому і надати кандидатський статус в ЄС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує згоди від Німеччини на надання статусу кандидата на вступ до ЄС.

Про це Кулеба заявив на брифінгу з главою МЗС Німеччини у Києві в вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Глава МЗС подякував Німеччині за те, що вона визнає європейську перспективу України та те, що Україна є частиною європейської сім’ї.

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Проте він наголосив, що членство України в ЄС - це питання війни та миру в Європі.

"Саме чітке розуміння Росією, що Європа більше не проводить політику незрозумілості щодо перспектив України у складі ЄС, призведе до відмови від спроб повернути Україну. Тому що одна з причин, чому ця війна почалася, полягає в тому, що Путін був переконаний, що Україна не потрібна Європі, що Європа не стане поруч з Україною у випадку війни. Він у цьому помилився, за що ми вдячні Європейському Союзу та зокрема Німеччині", - зауважив міністр.

Він закликав Німеччину зробити наступний крок у підтримці євроінтеграції України.

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"Але тепер час зробити наступний крок і забрати Україну додому, надавши їй статус кандидата на членство у Європейському Союзі", - заявив Кулеба.

Напередодні Україна завершила заповнення другої і фінальної частини опитувальника для отримання статусу країни-кандидата на членство в ЄС.

Єврокомісія планує висловити свою думку щодо відповідей України в червні.

Кулеба заявив, якщо Україна не отримає статус кандидата на вступ до ЄС, то це означатиме обман з боку Євросоюзу, і Україна не збирається це проковтнути.