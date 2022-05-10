Кулеба – Германии: пора забрать Украину домой и предоставить кандидатский статус в ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает согласия от Германии на предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом Кулеба заявил на брифинге с главой МИД Германии в Киеве во вторник, сообщает "Европейская правда".

Глава МИД поблагодарил Германию за то, что она признает европейскую перспективу Украины и то, что Украина является частью европейской семьи.

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Однако он подчеркнул, что членство Украины в ЕС – это вопрос войны и мира в Европе.

"Именно четкое понимание Россией, что Европа больше не проводит политику неясности относительно перспектив Украины в составе ЕС, приведет к отказу от попыток вернуть Украину. Потому что одна из причин, почему эта война началась, состоит в том, что Путин был убежден, что Украина не нужна Европе, что Европа не станет рядом с Украиной в случае войны. Он в этом ошибся, за что мы благодарны Европейскому Союзу и, в частности, Германии", - отметил министр.

Он призвал Германию сделать следующий шаг по поддержке евроинтеграции Украины.

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"Но теперь пора сделать следующий шаг и забрать Украину домой, предоставив ей статус кандидата на членство в Европейском Союзе", - заявил Кулеба.

Накануне Украина завершила заполнение второй и финальной части опросника для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

Еврокомиссия планирует высказать свое мнение об ответах Украины в июне.

Кулеба заявил, что если Украина не получит статус кандидата на вступление в ЕС, то это будет означать обман со стороны Евросоюза, и Украина не собирается это проглотить.