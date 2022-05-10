Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба – Германии: пора забрать Украину домой и предоставить кандидатский статус в ЕС

"Европейская правда"Вторник, 10 мая 2022, 16:45

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает согласия от Германии на предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом Кулеба заявил на брифинге с главой МИД Германии в Киеве во вторник, сообщает "Европейская правда".

Глава МИД поблагодарил Германию за то, что она признает европейскую перспективу Украины и то, что Украина является частью европейской семьи.

Однако он подчеркнул, что членство Украины в ЕС – это вопрос войны и мира в Европе.

"Именно четкое понимание Россией, что Европа больше не проводит политику неясности относительно перспектив Украины в составе ЕС, приведет к отказу от попыток вернуть Украину. Потому что одна из причин, почему эта война началась, состоит в том, что Путин был убежден, что Украина не нужна Европе, что Европа не станет рядом с Украиной в случае войны. Он в этом ошибся, за что мы благодарны Европейскому Союзу и, в частности, Германии", - отметил министр.

Он призвал Германию сделать следующий шаг по поддержке евроинтеграции Украины.

"Но теперь пора сделать следующий шаг и забрать Украину домой, предоставив ей статус кандидата на членство в Европейском Союзе", - заявил Кулеба.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне Украина завершила заполнение второй и финальной части опросника для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

Еврокомиссия планирует высказать свое мнение об ответах Украины в июне.

Кулеба заявил, что если Украина не получит статус кандидата на вступление в ЕС, то это будет означать обман со стороны Евросоюза, и Украина не собирается это проглотить.

Темы: ГерманияКулеба Дмитрий
Главное сегодня

ПВО сбила ракету возле Запорожья, ее обломки разрушили объект

Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения

Путин готовится к затяжной войне – глава разведки США

Россия препятствует поискам ЕС альтернативных поставщиков газа

Палата представителей США поддержала выделение Украине $40 млрд

Война в Украине: армия РФ отстает на 2 недели от планов Путина – Пентагон

Все новости...
Германия
Германия постепенно возобновляет работу посольства в Киеве.
Главы МИД Германии и Нидерландов прибыли с визитом - посетили Бучу и Ирпень
Немцы готовы поставить первые БМП Marder Украине через три недели
Последние новости
11:58
Половина россиян не против пропаганды о войне с Украиной в школе – социология
11:55
Россияне за время войны стали меньше доверять телевизору
11:51
видеоДесантники обнародовали видео, как пылает сбитый "Крокодил" оккупантов
11:32
В районах Киева две недели не будет горячей воды – тестируют теплосети
11:29
В полку "Азов" уверены, что армия имеет возможность прорваться на "Азовсталь"
11:28
Большинство болгар боятся, что РФ нападет на их страну
11:23
Более 100 наград: украинцы установили личный рекорд на Дефлимпиаде
11:19
Треть домов в Северодонецке уже непригодны к проживанию
11:14
Азовец назвал еще одну причину, почему они не сдаются: Есть приказ держать оборону
10:58
Россияне снова обстреляли Черниговщину – из минометов
Все новости...