Глава МЗС Німеччини: ми виступаємо за повноправне членство України у ЄС

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина підтримує повноправне членство України в ЄС у майбутньому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві.

"Для мене нині зрозуміло, що Україна є однозначно частиною Європи, і тому мені дуже зрозуміла заявка України на членство у ЄС - повноправне членство. Ми наполягаємо на повному членстві України у Європейському Союзі. Ми хочемо провести поглиблену реформу у ЄС, це також буде наукою після цієї агресивної війни… Якщо говорити про статус кандидата, то я переконана, що - як сказала президентка Єврокомісії - ми знайдемо шлях для участі України у ЄС", - заявила Анналена Бербок.

Вона додала, що хоча невідомо, скільки ще буде тривати війна, вже зрозуміло, що Україна буде вільною і буде сама визначати своє майбутнє.

"Це наша спільна мета і за це ми боремося спільно з вами", - зазначила глава МЗС Німеччини.

Також Анналена Бербок заявила, що після 24 лютого порозумінь з нинішньою Росією не може бути.