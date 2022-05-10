Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава МЗС Німеччини: ми виступаємо за повноправне членство України у ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 10 травня 2022, 17:24

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина підтримує повноправне членство України в ЄС у майбутньому. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою у Києві.

"Для мене нині зрозуміло, що Україна є однозначно частиною Європи, і тому мені дуже зрозуміла заявка України на членство у ЄС - повноправне членство. Ми наполягаємо на повному членстві України у Європейському Союзі. Ми хочемо провести поглиблену реформу у ЄС, це також буде наукою після цієї агресивної війни… Якщо говорити про статус кандидата, то я переконана, що - як сказала президентка Єврокомісії - ми знайдемо шлях для участі України у ЄС", - заявила Анналена Бербок.

Реклама:

Вона додала, що хоча невідомо, скільки ще буде тривати війна, вже зрозуміло, що Україна буде вільною і буде сама визначати своє майбутнє. 

"Це наша спільна мета і за це ми боремося спільно з вами", - зазначила глава МЗС Німеччини.

Також Анналена Бербок заявила, що після 24 лютого порозумінь з нинішньою Росією не може бути.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НімеччинаЄСУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Німеччина
Німеччина скорочує податки на 32 млрд євро, щоб дати поштовх економіці
У Німеччині розслідують, як їхня електроніка опинилась у російських "Орланах" – ЗМІ
Малював свастику на автівках українців: у Баден-Бадені оштрафували посадовця 
Останні новини
21:44
Росіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: