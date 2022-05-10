Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МИД Германии: мы выступаем за полноправное членство Украины в ЕС

"Европейская правда"Вторник, 10 мая 2022, 17:24

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия поддерживает полноправное членство Украины в ЕС в будущем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

"Для меня сейчас ясно, что Украина однозначно является частью Европы, и поэтому мне очень понятна заявка Украины на членство в ЕС – полноправное членство. Мы настаиваем на полном членстве Украины в Европейском Союзе. Мы хотим провести углубленную реформу в ЕС, это тоже будет наукой после этой агрессивной войны… Если говорить о статусе кандидата, то я убеждена, что – как сказала президент Еврокомиссии – мы найдем путь для участия Украины в ЕС", - заявила Анналена Бербок.

Она добавила, что хотя неизвестно, сколько еще продлится война, уже ясно, что Украина будет свободной и сама будет определять свое будущее.

"Это наша общая цель, и за это мы боремся вместе с вами", - отметила глава МИД Германии.

Также Анналена Бербок заявила, что после 24 февраля взаимопонимания с нынешней Россией быть не может.

Темы: ГерманияЕСУкраина
Главное сегодня

ПВО сбила ракету возле Запорожья, ее обломки разрушили объект

Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения

Путин готовится к затяжной войне – глава разведки США

Россия препятствует поискам ЕС альтернативных поставщиков газа

Палата представителей США поддержала выделение Украине $40 млрд

Война в Украине: армия РФ отстает на 2 недели от планов Путина – Пентагон

Все новости...
Германия
Кулеба – Германии: пора забрать Украину домой и предоставить кандидатский статус в ЕС
Германия постепенно возобновляет работу посольства в Киеве.
Главы МИД Германии и Нидерландов прибыли с визитом - посетили Бучу и Ирпень
Последние новости
11:58
Половина россиян не против пропаганды о войне с Украиной в школе – социология
11:55
Россияне за время войны стали меньше доверять телевизору
11:51
видеоДесантники обнародовали видео, как пылает сбитый "Крокодил" оккупантов
11:32
В районах Киева две недели не будет горячей воды – тестируют теплосети
11:29
В полку "Азов" уверены, что армия имеет возможность прорваться на "Азовсталь"
11:28
Большинство болгар боятся, что РФ нападет на их страну
11:23
Более 100 наград: украинцы установили личный рекорд на Дефлимпиаде
11:19
Треть домов в Северодонецке уже непригодны к проживанию
11:14
Азовец назвал еще одну причину, почему они не сдаются: Есть приказ держать оборону
10:58
Россияне снова обстреляли Черниговщину – из минометов
Все новости...