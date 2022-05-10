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Глава МИД Германии: мы выступаем за полноправное членство Украины в ЕС

"Европейская правда"Вторник, 10 мая 2022, 17:24

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия поддерживает полноправное членство Украины в ЕС в будущем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

"Для меня сейчас ясно, что Украина однозначно является частью Европы, и поэтому мне очень понятна заявка Украины на членство в ЕС – полноправное членство. Мы настаиваем на полном членстве Украины в Европейском Союзе. Мы хотим провести углубленную реформу в ЕС, это тоже будет наукой после этой агрессивной войны… Если говорить о статусе кандидата, то я убеждена, что – как сказала президент Еврокомиссии – мы найдем путь для участия Украины в ЕС", - заявила Анналена Бербок.

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Она добавила, что хотя неизвестно, сколько еще продлится война, уже ясно, что Украина будет свободной и сама будет определять свое будущее.

"Это наша общая цель, и за это мы боремся вместе с вами", - отметила глава МИД Германии.

Также Анналена Бербок заявила, что после 24 февраля взаимопонимания с нынешней Россией быть не может.

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Темы: ГерманияЕСУкраина
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