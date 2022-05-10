Кулеба: неухвалення шостого пакета санкцій ЄС стане надто щедрим подарунком для Путіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив сподівання, що країнам ЄС вдасться переконати Угорщину щодо нафтового ембарго у новому пакеті санкцій проти РФ, зазначивши, що його неухвалення стало би надто щедрим подарунком для Кремля.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на запитання ЗМІ про перспективи схвалення шостого пакета.

Дмитро Кулеба нагадав, що у ЄС тривають дискусії, як подолати угорське вето на шостий санкційний пакет.

"Це внутрішня справа ЄС - як знайти це рішення. Але, думаю, в інтересах самого ЄС це рішення знайти, тому що неухвалення шостого санкційного пакета буде надто щедрим подарунком для Путіна - не лише з точки зору того, що санкції не будуть застосовані, але й з точки зору демонстрації розколу у ЄС", - зауважив глава МЗС.

Він сказав також, що аргументи Угорщини проти нафтового ембарго надумані.

Нагадаємо, Угорщина, яка дуже залежить від російської нафти і газу, категорично проти нафтового ембарго у пакеті санкцій, навіть з винятками для Будапешта та декількох інших країн, яким найскладніше змінити постачальника.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після особистого візиту до Будапешта й розмови з прем’єром Віктором Орбаном заявила, що вона досягла прогресу в переговорах, але питання потребує подальшої роботи.