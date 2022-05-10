Кулеба: непринятие шестого пакета санкций ЕС станет слишком щедрым подарком для Путина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что странам ЕС удастся убедить Венгрию в нефтяном эмбарго в новом пакете санкций против РФ, отметив, что его непринятие стало бы слишком щедрым подарком для Кремля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в ответ на вопрос СМИ о перспективах одобрения шестого пакета.

Дмитрий Кулеба напомнил, что в ЕС продолжаются дискуссии, как преодолеть венгерское вето на шестой санкционный пакет.

"Это внутреннее дело ЕС – как найти это решение. Но, думаю, в интересах самого ЕС это решение найти, потому что непринятие шестого санкционного пакета будет слишком щедрым подарком для Путина – не только с точки зрения того, что санкции не будут применены, но и с точки зрения демонстрации раскола в ЕС", - заметил глава МИД.

Он также сказал, что аргументы Венгрии против нефтяного эмбарго надуманны.

Напомним, Венгрия, очень зависит от российской нефти и газа, категорически против нефтяного эмбарго в пакете санкций, даже с исключением для Будапешта и нескольких других стран, которым сложнее всего сменить поставщика.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после личного визита в Будапешт и разговора с премьером Виктором Орбаном заявила, что она достигла прогресса в переговорах, но вопрос нуждается в дальнейшей работе.