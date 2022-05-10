Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зловмисники підробили сайт сервісцентру МВС: виманювали дані водійських посвідчень

Валентина РоманенкоВівторок, 10 травня 2022, 18:13
Зловмисники підробили сайт сервісцентру МВС: виманювали дані водійських посвідчень
посвідчення водія. ілюстративне фото

Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації та кіберполіція попереджають про створення фейкових сайтів, подібних до сайту сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України.

Джерело: Кіберполіція, Держспецзв’язку

Деталі: Повідомляється, що фахівці виявили факти створення та розповсюдження фішингових ресурсів, які зовні схожі на офіційний сайт із надання сервісних послуг.

Реклама:

Підроблені ресурси зловмисники "просували" за допомогою реклами у соцмережах. Під виглядом перевірки посвідчення водія шахраї здійснювали незаконний збір даних про серію та номер посвідчень.

"Імовірно, в подальшому, зловмисники планували виготовлення підроблених водійських документів з оригінальними серійними номерами, аби вони перевірялись у базах даних", - наголошують правоохоронці.

Поряд із цим інші вкладки та сторінки на фішингових сайтах були неактивними.

ВІДЕО ДНЯ

Вказано, що з незаконного обігу було вилучено базу даних щодо близько тисячі водійських посвідчень. Роботу 5 фішингових вебресурсів наразі заблоковано.

Поради правоохоронців аби не стати жертвою фішингу

  • не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями,
  • не вводьте конфіденційні дані на підозрілих ресурсах,
  • уважно перевіряйте URL-адресу, адже будь-які неточності можуть означати, що ви потрапили на фішинговий сайт.

У разі виявлення шахрайських ресурсів повідомляйте про це на електронну пошту кіберполіції: callcenter@cyberpolice.gov.ua.

Теми: МВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
МВС
Кабмін звільнив голову ДСНС після внутрішньої перевірки
З Куп’янського району евакуювали понад пів тисячі людей
Під Києвом через детонацію під час експертизи загинули 4 людини
Останні новини
21:44
Росіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: