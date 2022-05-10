Зловмисники підробили сайт сервісцентру МВС: виманювали дані водійських посвідчень
Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації та кіберполіція попереджають про створення фейкових сайтів, подібних до сайту сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України.
Джерело: Кіберполіція, Держспецзв’язку
Деталі: Повідомляється, що фахівці виявили факти створення та розповсюдження фішингових ресурсів, які зовні схожі на офіційний сайт із надання сервісних послуг.
Підроблені ресурси зловмисники "просували" за допомогою реклами у соцмережах. Під виглядом перевірки посвідчення водія шахраї здійснювали незаконний збір даних про серію та номер посвідчень.
"Імовірно, в подальшому, зловмисники планували виготовлення підроблених водійських документів з оригінальними серійними номерами, аби вони перевірялись у базах даних", - наголошують правоохоронці.
Поряд із цим інші вкладки та сторінки на фішингових сайтах були неактивними.
Вказано, що з незаконного обігу було вилучено базу даних щодо близько тисячі водійських посвідчень. Роботу 5 фішингових вебресурсів наразі заблоковано.
Поради правоохоронців аби не стати жертвою фішингу
- не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями,
- не вводьте конфіденційні дані на підозрілих ресурсах,
- уважно перевіряйте URL-адресу, адже будь-які неточності можуть означати, що ви потрапили на фішинговий сайт.
У разі виявлення шахрайських ресурсів повідомляйте про це на електронну пошту кіберполіції: callcenter@cyberpolice.gov.ua.