Зловмисники підробили сайт сервісцентру МВС: виманювали дані водійських посвідчень

Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації та кіберполіція попереджають про створення фейкових сайтів, подібних до сайту сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України.

Джерело: Кіберполіція, Держспецзв’язку

Деталі: Повідомляється, що фахівці виявили факти створення та розповсюдження фішингових ресурсів, які зовні схожі на офіційний сайт із надання сервісних послуг.

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Підроблені ресурси зловмисники "просували" за допомогою реклами у соцмережах. Під виглядом перевірки посвідчення водія шахраї здійснювали незаконний збір даних про серію та номер посвідчень.

"Імовірно, в подальшому, зловмисники планували виготовлення підроблених водійських документів з оригінальними серійними номерами, аби вони перевірялись у базах даних", - наголошують правоохоронці.

Поряд із цим інші вкладки та сторінки на фішингових сайтах були неактивними.

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Вказано, що з незаконного обігу було вилучено базу даних щодо близько тисячі водійських посвідчень. Роботу 5 фішингових вебресурсів наразі заблоковано.

Поради правоохоронців аби не стати жертвою фішингу

не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями,

не вводьте конфіденційні дані на підозрілих ресурсах,

уважно перевіряйте URL-адресу, адже будь-які неточності можуть означати, що ви потрапили на фішинговий сайт.

У разі виявлення шахрайських ресурсів повідомляйте про це на електронну пошту кіберполіції: callcenter@cyberpolice.gov.ua.