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Злоумышленники подделали сайт сервисцентра МВД: выманивали данные водительских прав

Валентина РоманенкоВторник, 10 мая 2022, 18:13
Злоумышленники подделали сайт сервисцентра МВД: выманивали данные водительских прав
водительское удостоверение. иллюстративное фото

Госслужба специальной связи и защиты информации и киберполиция предупреждают о создании фейковых сайтов, подобных сайту сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

Источник: Киберполиция, Госспецсвязи

Детали: Сообщается, что специалисты обнаружили факты создания и распространения фишинговых ресурсов, внешне похожих на официальный сайт по предоставлению сервисных услуг.

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Поддельные ресурсы злоумышленники "продвигали" с помощью рекламы в соцсетях. Под видом проверки водительского удостоверения мошенники осуществляли незаконный сбор данных о серии и номере удостоверений.

"Вероятно, в дальнейшем злоумышленники планировали изготовление поддельных водительских документов с оригинальными серийными номерами, чтобы они проверялись в базах данных", - отмечают правоохранители.

Наряду с этим другие вкладки и страницы на фишинговых сайтах были неактивными.

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Указано, что из незаконного оборота была изъята база данных относительно около тысячи водительских удостоверений. Работа 5 фишинговых вебресурсов заблокирована.

Советы правоохранителей, чтобы не стать жертвой фишинга

  • не переходите по сомнительным гиперссылкам,
  • не вводите конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах,
  • внимательно проверяйте URL-адрес, ведь любые неточности могут означать, что вы попали на фишинговый сайт.

В случае обнаружения мошеннических ресурсов сообщайте об этом по электронной почте киберполиции: callcenter@cyberpolice.gov.ua.

Темы: МВД
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