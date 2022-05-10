Злоумышленники подделали сайт сервисцентра МВД: выманивали данные водительских прав
Госслужба специальной связи и защиты информации и киберполиция предупреждают о создании фейковых сайтов, подобных сайту сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.
Источник: Киберполиция, Госспецсвязи
Детали: Сообщается, что специалисты обнаружили факты создания и распространения фишинговых ресурсов, внешне похожих на официальный сайт по предоставлению сервисных услуг.
Поддельные ресурсы злоумышленники "продвигали" с помощью рекламы в соцсетях. Под видом проверки водительского удостоверения мошенники осуществляли незаконный сбор данных о серии и номере удостоверений.
"Вероятно, в дальнейшем злоумышленники планировали изготовление поддельных водительских документов с оригинальными серийными номерами, чтобы они проверялись в базах данных", - отмечают правоохранители.
Наряду с этим другие вкладки и страницы на фишинговых сайтах были неактивными.
Указано, что из незаконного оборота была изъята база данных относительно около тысячи водительских удостоверений. Работа 5 фишинговых вебресурсов заблокирована.
Советы правоохранителей, чтобы не стать жертвой фишинга
- не переходите по сомнительным гиперссылкам,
- не вводите конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах,
- внимательно проверяйте URL-адрес, ведь любые неточности могут означать, что вы попали на фишинговый сайт.
В случае обнаружения мошеннических ресурсов сообщайте об этом по электронной почте киберполиции: callcenter@cyberpolice.gov.ua.