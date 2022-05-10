Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Чехія офіційно увійшла до Ради ООН з прав людини - замість вигнаної РФ

"Європейська правда"Вівторок, 10 травня 2022, 19:04

Генасамблея ООН обрала Чехію членом Ради з прав людини замість Росії, членство якої в цьому органі призупинили за війну проти України. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Генеральна асамблея ООН обрала Чехію на місце у Раді з прав людини, звільнене Росією у квітні 2022 року. Чеська Республіка зберігатиме за собою це місце до 31 грудня 2023 року", - повідомила пресслужба Ради з прав людини. 

Реклама:

В МЗС Чехії зазначили, що скористаються цією можливістю для просування і захисту прав людини. 

Нагадаємо,  7 квітня Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію щодо призупинення членства Російської Федерацїі в Раді ООН з прав людини. Це  є максимальним рівнем покарання у Раді з прав людини - виключити державу неможливо.  Однак унаслідок цього РФ була позбавлена усіх процедурних прав, які мають члени Ради.

При цьому Росію у голосуванні не підтримала жодна держава Європи.

ВІДЕО ДНЯ

Втім, згодом Росія зробила заяву про свій  "добровільний вихід" зі складу Ради ООН з прав людини.

Чехія після цього подала свою кандидатуру, щоб замінити Росію в цьому органі. 

Теми: ЧехіяРосіяООН
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Чехія
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У Чехії затримали підозрюваного у жорстокому побитті українок
У Чехії чоловік побив двох українок, спитавши, звідки вони
Останні новини
21:44
Росіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: