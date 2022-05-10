Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Чехія офіційно увійшла до Ради ООН з прав людини - замість вигнаної РФ

"Європейська правда"Вівторок, 10 травня 2022, 19:04

Генасамблея ООН обрала Чехію членом Ради з прав людини замість Росії, членство якої в цьому органі призупинили за війну проти України. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Генеральна асамблея ООН обрала Чехію на місце у Раді з прав людини, звільнене Росією у квітні 2022 року. Чеська Республіка зберігатиме за собою це місце до 31 грудня 2023 року", - повідомила пресслужба Ради з прав людини. 

В МЗС Чехії зазначили, що скористаються цією можливістю для просування і захисту прав людини. 

Нагадаємо,  7 квітня Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію щодо призупинення членства Російської Федерацїі в Раді ООН з прав людини. Це  є максимальним рівнем покарання у Раді з прав людини - виключити державу неможливо.  Однак унаслідок цього РФ була позбавлена усіх процедурних прав, які мають члени Ради.

При цьому Росію у голосуванні не підтримала жодна держава Європи.

Втім, згодом Росія зробила заяву про свій  "добровільний вихід" зі складу Ради ООН з прав людини.

ВІДЕО ДНЯ

Чехія після цього подала свою кандидатуру, щоб замінити Росію в цьому органі. 

Теми: ЧехіяРосіяООН
Головне сьогодні

Маск про блокування інтернету в Україні: Starlink чинить опір, Росія нарощує зусилля

Ставленики Кремля проситимуть Путіна включити Херсонську область до складу Росії без референдуму

ППО збила ракету біля Запоріжжя, її уламки зруйнували об’єкт

Кабмін спростив процедуру отримання посвідчення водія

Путін готується до затяжної війни – глава розвідки США

Росія перешкоджає пошукам ЄС альтернативних постачальників газу

Усі новини...
Чехія
Прага позбавила маршала Конєва звання почесного громадянина
Прем’єр Чехії про виступ Путіна: брехню коментувати марно
Роботою президента Земана задоволені лише 20% чехів – опитування
Останні новини
14:38
Трьох працівників ЗАЕС звільнили: йшли у "Безсмертному полку" окупантів
14:29
Укрпошта безкоштовно роздаватиме хліб у звільнених селах Київщини
14:17
Болгарія домовилася про поставки газу із США за цінами нижчими, ніж у "Газпрому"
14:16
33 янголи спорту: в Україні запустили сайт про загиблих на війні спортсменів
14:10
Суд арештував рухоме і нерухоме майно родичів Медведчука та Козака - ДБР
14:04
У Путіна заявили, що Херсонщина має увійти до РФ "так само легітимно, як Крим"
14:03
В РФ продажі легкових авто та малих вантажівок обвалилися на 80% у квітні
14:01
Окупанти заявили, що у них розв'язані руки на "Азовсталі"
13:51
У партії Шольца виступили за прискорений вступ України в ЄС
13:50
Маск про блокування інтернету в Україні: Starlink чинить опір, Росія нарощує зусилля
Усі новини...