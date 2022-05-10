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Чехия официально вошла в Совет ООН по правам человека – вместо РФ

"Европейская правда"Вторник, 10 мая 2022, 19:04

Генассамблея ООН избрала Чехию членом Совета по правам человека вместо России, членство которой в этом органе было приостановлено за войну против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Генеральная ассамблея ООН избрала Чехию на место в Совете по правам человека, освобожденное Россией в апреле 2022 года. Чешская Республика будет сохранять за собой это место до 31 декабря 2023 года", - сообщила пресс-служба Совета по правам человека.

В МИД Чехии отметили, что воспользуются этой возможностью для продвижения и защиты прав человека.

Напомним, 7 апреля Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию о приостановлении членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека. Это является максимальным уровнем наказания в Совете по правам человека – исключить государство невозможно. Однако в результате этого РФ была лишена всех процедурных прав, которыми обладают члены Совета. При этом, Россию в голосовании не поддержало ни одно государство Европы.

Впрочем, впоследствии Россия заявила о своем  "добровольном выходе" из состава Совета ООН по правам человека.

Чехия после этого подала свою кандидатуру, чтобы заменить РФ в этом органе. 

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Темы: ЧехияРосcияООН
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