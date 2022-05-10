Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Чехия официально вошла в Совет ООН по правам человека – вместо РФ

"Европейская правда"Вторник, 10 мая 2022, 19:04

Генассамблея ООН избрала Чехию членом Совета по правам человека вместо России, членство которой в этом органе было приостановлено за войну против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Генеральная ассамблея ООН избрала Чехию на место в Совете по правам человека, освобожденное Россией в апреле 2022 года. Чешская Республика будет сохранять за собой это место до 31 декабря 2023 года", - сообщила пресс-служба Совета по правам человека.

Реклама:

В МИД Чехии отметили, что воспользуются этой возможностью для продвижения и защиты прав человека.

Напомним, 7 апреля Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию о приостановлении членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека. Это является максимальным уровнем наказания в Совете по правам человека – исключить государство невозможно. Однако в результате этого РФ была лишена всех процедурных прав, которыми обладают члены Совета. При этом, Россию в голосовании не поддержало ни одно государство Европы.

Впрочем, впоследствии Россия заявила о своем  "добровольном выходе" из состава Совета ООН по правам человека.

ВИДЕО ДНЯ

Чехия после этого подала свою кандидатуру, чтобы заменить РФ в этом органе. 

Темы: ЧехияРосcияООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
Чехия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В Чехии задержали подозреваемого в жестоком избиении украинок
В Чехии мужчина избил двух украинок, спросив, откуда они
Последние новости
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
Все новости...
Реклама: