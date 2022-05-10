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Росія стояла за масштабною кібератакою на супутниковий інтернет в Україні – ЄС і Британія

Катерина ТищенкоВівторок, 10 травня 2022, 19:12
ілюстративне фото NurPhoto via Getty Images

Росія стояла за масованою кібератакою на супутникову інтернет-мережу в Україні, через що на початку війни було відключено тисячі модемів.

Джерело: Reuters із посиланням на заяви представників Великобританії, ЄС і Канади

Деталі: Цифрова атака на мережу Viasat KA-SAT наприкінці лютого відбулася якраз у той момент, коли російська бронетехніка вторглася в Україну, йдеться у заяві Ради ЄС.

"Ця кібератака мала значний вплив, викликавши невибіркові перебої у зв'язку між декількома державними органами, підприємствами та користувачами в Україні, а також торкнулася кількох держав-членів ЄС", — йдеться у заяві.

У заяві британського МЗС цитується міністр закордонних справ Ліз Трасс, яка заявила, що кібератака була "навмисною атакою Росії проти України".

У заяві з посиланням на британський Національний центр кібербезпеки (NCSC) йдеться про те, що основною метою російської атаки були українські військові, але вона також порушила роботу вітряних електростанцій та користувачів Інтернету в Центральній Європі.

У заяві МЗС йдеться про "нові дані розвідки Великобританії та США", які припускають, що за кібератакою стоїть Росія.

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Офіційні особи Канади заявили, що обмінюються даними про кіберзагрози з Україною та надають допомогу "в прагненні зміцнити захист цієї країни від неспровокованого та незаконного вторгнення Росії".

Reuters зазначає, що Росія регулярно заперечує проведення кібероперацій. Кремль не відповів на запит щодо коментаря.

Теми: Росіякібербезпекарозвідкаінтернет
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