Россия стояла за крупной кибератакой на спутниковый интернет в Украине – ЕС и Британия

Россия стояла за массированной кибератакой на спутниковую интернет-сеть в Украине, из-за чего в начале войны были отключены тысячи модемов.

Источник: Reuters со ссылкой на заявления представителей Великобритании, Канады и Европейского союза.

Детали: Цифровая атака на сеть Viasat KA-SAT в конце февраля произошла как раз в тот момент, когда российская бронетехника вторглась в Украину, говорится в заявлении Совета ЕС.

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"Эта кибератака оказала значительное влияние, вызвав неизбирательные перебои в связи между несколькими государственными органами, предприятиями и пользователями в Украине, а также затронула несколько государств-членов ЕС", — говорится в заявлении.

В заявлении британского МИД цитируется министр иностранных дел Лиз Трасс, которая заявила, что кибератака была "преднамеренной и злонамеренной атакой России против Украины".

В заявлении со ссылкой на британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) говорится, что основной целью российской атаки были украинские военные, но она также нарушила работу ветряных электростанций и пользователей Интернета в Центральной Европе.

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В заявлении МИД говорится о "новых данных разведки Великобритании и США", которые предполагают, что за кибератакой стоит Россия.

Официальные лица Канады заявили, что обмениваются данными о киберугрозах с Украиной и оказывают помощь "в стремлении укрепить защиту этой страны от неспровоцированного и незаконного вторжения России".

Reuters отмечает, что Россия регулярно отрицает проведение киберопераций. Кремль не ответил на запрос о комментарии.