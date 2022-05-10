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У Зеленського побачили в ідеї Макрона пропозицію альтернативи членства України в ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 10 травня 2022, 19:47
У Зеленського побачили в ідеї Макрона пропозицію альтернативи членства України в ЄС
Михайло Подоляк, фото ОП

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк розкритикував пропозицію президента Франції про створення нового європейського формату співпраці, зазначивши, що вбачає у цьому спробу запропонувати Україні альтернативу членства у ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"Хороша міна при поганій грі – так виглядають спроби окремих західних політиків підмінити членство України у ЄС символічними форматами. Десятки тисяч українців заплатили своїм життям за європейський вибір не заради нової серії гри в наперстки. Україна має отримати статус країни-кандидата", - зазначив Михайло Подоляк. 

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Нагадаємо, Еммануель Макрон у виступі в Європарламенті 9 травня зазначив, що Україні може знадобитися дуже тривалий час для вступу до ЄС. Водночас він запропонував створити новий формат співпраці, який гуртував би демократичні європейські країни довкола спільних цінностей і охоплював усі сфери, та був би відкритим для країн поза межами ЄС.

Зазначимо, Франція наразі є головуючою країною у Раді ЄС. 

Президент Литви Гітанас Науседа, коментуючи цю заяву, припустив, що пропозиція Макрона може свідчити про нестачу політичної волі щодо надання Україні статусу кандидата на членство у Євросоюзі.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що якщо Україна не отримає статус кандидата на вступ до ЄС, то це означатиме обман з боку Євросоюзу, і Україна не збирається це проковтнути.

Нагадаємо, 9 травня Україна завершила заповнення другої і фінальної частини опитувальника для отримання статусу країни-кандидата на членство в ЄС. 

Єврокомісія планує висловити свою думку щодо відповідей України у червні.

Теми: ЄСМакронОфіс президента
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