Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У Зеленского увидели в идее Макрона предложение альтернативы членства Украины в ЕС

"Европейская правда"Вторник, 10 мая 2022, 19:47
У Зеленского увидели в идее Макрона предложение альтернативы членства Украины в ЕС
Михаил Подоляк, фото ОП

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал предложение президента Франции о создании нового европейского формата сотрудничества, отметив, что видит в этом попытку предложить Украине альтернативу членства в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

"Хорошая мина при плохой игре – так выглядят попытки отдельных западных политиков подменить членство Украины в ЕС символическими форматами. Десятки тысяч украинцев заплатили своей жизнью за европейский выбор не ради новой серии игры в наперстки. Украина должна получить статус страны-кандидата", - отметил Михаил Подоляк.

Реклама:

Напомним, Макрон в выступлении в Европарламенте отметил, что Украине может понадобиться очень продолжительное время для вступления в ЕС. В то же время он предложил создать новый формат сотрудничества, который сплачивал бы демократические европейские страны вокруг общих ценностей и охватывал все сферы, и был бы открыт для стран вне ЕС.

Отметим, Франция сейчас является председательствующей страной в Совете ЕС.

Президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя это заявление, предположил, что предложение Макрона может свидетельствовать о нехватке политической воли предоставить Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе.

ВИДЕО ДНЯ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Украина не получит статуса кандидата на вступление в ЕС, то это будет означать обман со стороны Евросоюза, и Украина не собирается это проглотить.

9 мая Украина завершила заполнение второй и финальной части опросника для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

Еврокомиссия планирует высказать свое мнение об ответах Украины в июне.

Темы: ЕСМакронОфис президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
ЕС
Европа обогнала США по объему обещанной помощи Украине − исследование
В ЕС не поддерживают призыв 5 стран продлить эмбарго на импорт украинского зерна – СМИ
Посол ЕС рассказал, возможны ли переговоры о членстве Украины в "турборежиме"
Последние новости
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
Все новости...
Реклама: