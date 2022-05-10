У Зеленского увидели в идее Макрона предложение альтернативы членства Украины в ЕС

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал предложение президента Франции о создании нового европейского формата сотрудничества, отметив, что видит в этом попытку предложить Украине альтернативу членства в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

"Хорошая мина при плохой игре – так выглядят попытки отдельных западных политиков подменить членство Украины в ЕС символическими форматами. Десятки тысяч украинцев заплатили своей жизнью за европейский выбор не ради новой серии игры в наперстки. Украина должна получить статус страны-кандидата", - отметил Михаил Подоляк.

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Напомним, Макрон в выступлении в Европарламенте отметил, что Украине может понадобиться очень продолжительное время для вступления в ЕС. В то же время он предложил создать новый формат сотрудничества, который сплачивал бы демократические европейские страны вокруг общих ценностей и охватывал все сферы, и был бы открыт для стран вне ЕС.

Отметим, Франция сейчас является председательствующей страной в Совете ЕС.

Президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя это заявление, предположил, что предложение Макрона может свидетельствовать о нехватке политической воли предоставить Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Украина не получит статуса кандидата на вступление в ЕС, то это будет означать обман со стороны Евросоюза, и Украина не собирается это проглотить.

9 мая Украина завершила заполнение второй и финальной части опросника для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС.

Еврокомиссия планирует высказать свое мнение об ответах Украины в июне.