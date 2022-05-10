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Українці ліквідували від 8 до 10 російських генералів у війні – розвідуправління США

Світлана КізіловаВівторок, 10 травня 2022, 20:12
Знищені в Україні російські генерали, ілюстрація УП

Директор оборонного розвідувального управління США генерал-лейтенант Скотт Беррієр розповів, що в Україні з початку широкомасштабної війни вже загинуло мінімум 8 російських генералів.

Джерело: Беррієр під час виступу в Сенаті США, пише СNN

Деталі: Сполучені Штати уважно стежать за зростанням кількості загиблих генерал-офіцерів серед російських військових. Наразі відомо, що українці в ході бойових дій ліквідували від 8 до 10 російських генералів, що є надзвичайно високим показником у сучасних умовах ведення воєн.

Таким чином РФ менш ніж за три місяці втратила значно більше генералів, ніж США – протягом 20 років конфлікту в Афганістані.

Американські фахівці припускають, що великі втрати серед окупаційних генералів можна частково пояснити передачею Штатами розвідувальних даних українцям. Також є припущення, що російські генерали змушені діяти досить близько до лінії фронту, де шанси бути ліквідованим Силами спротиву України – значно вищі.

Беррієр резюмував, що Україна має краще підготованих бійців, ніж РФ. Та й загалом, українці – мотивовані захищати свою землю, а перекинуті в Україну російські солдати з "далеких округів" навряд чи це розуміють.

Знати більше: Російські генерали, вбиті на війні в Україні. Як служили, де воювали і чим були цінні для Кремля

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Теми: РосіявійнарозвідкаЗбройні сили
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