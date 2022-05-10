Украинцы ликвидировали от 8 до 10 российских генералов в войне – разведуправление США

Директор оборонного разведывательного управления США генерал-лейтенант Скотт Берриер рассказал, что в Украине с начала широкомасштабной войны уже погибли минимум 8 российских генералов.

Источник: Берриер во время выступления в Сенате США, пишет СNN

Детали: Соединенные Штаты внимательно следят за ростом числа погибших генерал-офицеров среди российских военных. Пока известно, что украинцы в ходе боевых действий ликвидировали от 8 до 10 российских генералов, что является чрезвычайно высоким показателем в современных условиях ведения войн.

Таким образом, РФ менее чем за три месяца потеряла значительно больше генералов, чем США в течение 20 лет конфликта в Афганистане.

Американские специалисты предполагают, что большие потери среди оккупационных генералов частично можно объяснить передачей Штатами разведывательных данных украинцам. Также есть предположение, что российские генералы вынуждены действовать достаточно близко к линии фронта, где шансы быть ликвидированными Силами сопротивления Украины – значительно выше.

Берриер резюмировал, что у Украины лучше подготовленные бойцы, чем у РФ. И в целом украинцы мотивированы защищать свою землю, а переброшенные в Украину российские солдаты из "дальних округов" вряд ли это понимают.

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