Донеччина: росіяни за день вбили 3 цивільних, ще 3 поранили
Вівторок, 10 травня 2022, 20:58
У вівторок внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули троє мирних мешканців, ще троє дістали поранень.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram
Дослівно: "За 10 травня росіяни вбили трьох мирних мешканців Донеччини: у Мар’їнці, Авдіївці та Калиновому.
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Ще троє людей дістали поранення".
Деталі: Кириленко також повідомив, що вдалося уточнити інформацію щодо 4 загиблих та 8 поранених у Костянтинівці.
Він традиційно додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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