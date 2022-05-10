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Донеччина: росіяни за день вбили 3 цивільних, ще 3 поранили

Катерина ТищенкоВівторок, 10 травня 2022, 20:58
графіка з telegram Кириленка

У вівторок внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули троє мирних мешканців, ще троє дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Дослівно: "За 10 травня росіяни вбили трьох мирних мешканців Донеччини: у Мар’їнці, Авдіївці та Калиновому.

Ще троє людей дістали поранення".

Деталі: Кириленко також повідомив, що вдалося уточнити інформацію щодо 4 загиблих та 8 поранених у Костянтинівці.

Він традиційно додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвійна
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