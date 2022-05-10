Донецкая область: россияне за день убили 3 гражданских, еще 3 ранили
Вторник, 10 мая 2022, 20:58
Во вторник в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли трое мирных жителей, еще трое получили ранения.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram
Дословно: "За 10 мая россияне убили троих мирных жителей Донецкой области: в Марьинке, Авдеевке и Калиновом.
Еще три человека получили ранения".
Детали: Кириленко также сообщил, что удалось уточнить информацию о 4 погибших и 8 раненых в Константиновке.
Он традиционно добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.