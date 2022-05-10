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Донецкая область: россияне за день убили 3 гражданских, еще 3 ранили

Катерина ТищенкоВторник, 10 мая 2022, 20:58
Донецкая область: россияне за день убили 3 гражданских, еще 3 ранили
графика с telegram Кириленко

Во вторник в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли трое мирных жителей, еще трое получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 10 мая россияне убили троих мирных жителей Донецкой области: в Марьинке, Авдеевке и Калиновом.

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Еще три человека получили ранения".

Детали: Кириленко также сообщил, что удалось уточнить информацию о 4 погибших и 8 раненых в Константиновке.

Он традиционно добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьвойна
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