Донецкая область: россияне за день убили 3 гражданских, еще 3 ранили

Во вторник в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли трое мирных жителей, еще трое получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 10 мая россияне убили троих мирных жителей Донецкой области: в Марьинке, Авдеевке и Калиновом.

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Еще три человека получили ранения".

Детали: Кириленко также сообщил, что удалось уточнить информацию о 4 погибших и 8 раненых в Константиновке.

Он традиционно добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.