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Орбан не підтримує нафтове ембарго, бо в Угорщини 100 років тому "забрали порти"

"Європейська правда"Вівторок, 10 травня 2022, 21:30

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив труднощі Угорщини з відмовою від російської нафти тим, що у неї немає виходу до моря - як до Тріанонського мирного договору; Хорватія після цього нагадала Будапешту про неприпустимість територіальних претензій. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

Орбан заявив, що нафтове ембарго буде мати для економіки Угорщини "ефект ядерної бомби".

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Він заявив, що пропозиції Брюсселя не враховують, що Угорщина може отримувати нафту лише через наземний нафтопровід з Росії, або ж з півдня, але для цього потрібно було би, щоб Хорватія збільшила потужності, пише угорське Telex.

"Ті, хто мають вихід до моря і порти, можуть доставляти нафту на танкерах. Якби вони не відібрали їх (порти) у нас, у нас також був би порт", - сказав Орбан, однозначно маючи на увазі на порт Рієка, територію Хорватії.

До зміни кордонів європейських країн за підсумками Першої світової війни Угорщина контролювала частину узбережжя Адріатичного моря, Рієка тоді була ключовим портом. За Тріанонським мирним договором 1920 року Угорщина втратила дві третини своєї території.

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Хорватія після цієї заяви викликала посла Угорщини. 

"Хорватія засуджує заяву прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Ми також засуджуємо будь-які територіальні претензії до суверенних держав", - заявили в МЗС Хорватії, зазначивши, що викликали посла для пояснень і що такі вчинки шкодять добросусідським відносинам. 

Це не перший подібний випадок між країнами. Так, напругу між Загребом і Будапештом спровокував угорський пам’ятник до 100-річчя Тріанонського мирного договору, на якому зобразили мапу колишніх угорських територій - з частинами сучасних Австрії, Словенії, Словаччини, Румунії, України та Хорватії. 

Детальніше на цю тему - у статті  Фантомні болі Угорщини: чому 100-річна угода досі визначає політику нашого сусіда.



Теми: Угорщинанафта
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