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Орбан не поддерживает эмбарго, потому что у Венгрии 100 лет назад "забрали порты"

"Европейская правда"Вторник, 10 мая 2022, 21:30

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил трудности Венгрии с отказом от российской нефти тем, что у нее нет выхода к морю – как до Трианонского мирного соглашения; Хорватия после этого напомнила Будапешту о недопустимости территориальных претензий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Орбан заявил, что нефтяное эмбарго будет иметь для экономики Венгрии "эффект ядерной бомбы".

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По его словам, предложения Брюсселя не учитывают, что Венгрия может получать нефть только через наземный нефтепровод из России, или с юга, но для этого нужно было бы, чтобы Хорватия увеличила мощности, пишет венгерское Telex.

"Имеющие выход к морю и порты могут доставлять нефть на танкерах. Если бы они не отобрали их (порты) у нас, у нас также был бы порт", - сказал Орбан, однозначно имея в виду порт Риека, территорию Хорватии.

До смены границ европейских стран по итогам Первой мировой войны Венгрии принадлежала часть побережья Адриатического моря, Риека тогда являлась ключевым портом. По условиям Трианонского мирного договора 1920 года Венгрия потеряла две трети своей территории.

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Хорватия после этого заявления вызвала посла Венгрии.

"Хорватия осуждает заявление премьера Венгрии Виктора Орбана. Мы также осуждаем любые территориальные претензии к суверенным государствам", - заявили в МИД Хорватии, отметив, что вызвали посла для объяснений и что такие поступки вредят добрососедским отношениям.

Это не первый подобный случай между странами. Так, напряжение между Загребом и Будапештом спровоцировал венгерский памятник к 100-летию Трианонского мирного договора, на котором изобразили карту бывших венгерских территорий – с частями современных Австрии, Словении, Словакии, Румынии, Украины и Хорватии.

Подробнее на эту тему - в статье Фантомные боли Венгрии: почему 100-летнее соглашение до сих пор определяет политику нашего соседа.

Темы: Венгриянефть
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