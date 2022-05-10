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На сході ЗСУ відбили 12 атак, знищили гелікоптер та іншу техніку окупантів

Катерина ТищенкоВівторок, 10 травня 2022, 21:44
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

На Донецькому та Луганському напрямках у вівторок українські військові успішно відбили 12 атак ворога і знищили 44 одиниці техніки окупантів, гелікоптер і безпілотники.

Джерело: угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Українські захисники знищили 12 танків, 4 артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, 2 одиниці спеціальної інженерної техніки та 7 автомобілів ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий гелікоптер Мі-24 та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10"".

Деталі: Водночас у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські війська здійснили 4 атаки.

Українські захисники знищили: особового складу – до 260, танків – 4, БТР – 2, БМП – 2, САУ – 4, АТТ – 7, БПЛА – 2.

Теми: ДонбасЗбройні силивійна
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