На востоке ВСУ отбили 12 атак, уничтожили вертолет и другую технику оккупантов

На Донецком и Луганском направлениях во вторник украинские военные успешно отбили 12 атак врага и уничтожили 44 единицы техники оккупантов, вертолет и беспилотники.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "Украинские защитники уничтожили 12 танков, 4 артиллерийских системы, 19 единиц боевой бронированной техники, 2 единицы специальной инженерной техники и 7 автомобилей врага.

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Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский вертолет Ми-24 и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10"".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские войска совершили 4 атаки.

Украинские защитники уничтожили: личного состава – до 260, танков – 4, БТР – 2, БМП – 2, САУ – 4, АТТ – 7, БПЛА – 2.