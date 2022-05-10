Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На востоке ВСУ отбили 12 атак, уничтожили вертолет и другую технику оккупантов

Катерина ТищенкоВторник, 10 мая 2022, 21:44
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На Донецком и Луганском направлениях во вторник украинские военные успешно отбили 12 атак врага и уничтожили 44 единицы техники оккупантов, вертолет и беспилотники.

Источник: группировка Объединенных сил, оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "Украинские защитники уничтожили 12 танков, 4 артиллерийских системы, 19 единиц боевой бронированной техники, 2 единицы специальной инженерной техники и 7 автомобилей врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский вертолет Ми-24 и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10"".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские войска совершили 4 атаки.

Украинские защитники уничтожили: личного состава – до 260, танков – 4, БТР – 2, БМП – 2, САУ – 4, АТТ – 7, БПЛА – 2.

Темы: ДонбассВооруженные силывойна
Главное сегодня

У Зеленского заявляют об улучшении ситуации на рынке топлива

фотоГБР задержало полицейского в Харькове, который "сливал" оккупантам информацию о перемещении ВСУ

Маск о блокировке интернета в Украине: Starlink дает отпор, Россия наращивает усилия

Ставленники Кремля будут просить Путина включить Херсонскую область в состав России без референдума

ПВО сбила ракету возле Запорожья, ее обломки разрушили объект

Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения

Все новости...
Донбасс
Регионы: "прилет" в Лисичанский НПЗ, обстрелы Первомайского, "Азовсталь" держится
На востоке ВСУ отразили 15 атак и уничтожили 44 единицы техники
Пентагон имеет единичные доказательства, что россияне отказываются выполнять приказы на Донбассе
Последние новости
17:08
Годовая инфляция в США замедлилась впервые с августа 2021 года
17:07
Почему следует сносить памятники Пушкину? Аргументы от Центра стратегических коммуникаций
17:01
Зеленский присвоил звание Героя Украины легендарному летчику
16:51
Президент Чехии разрешил 103 чехам воевать в Вооруженных силах Украины
16:42
В Нацгвардии назвали потери за время войны
16:41
"RuTube, вероятно, исчез навсегда": хакеры Anonymous говорят, что это они сломали российский видеосервис
16:21
Еще 6 пленных российских оккупантов получили 8-15 лет тюрьмы - СБУ
16:07
Заблокированная торговля: может ли Украина увеличить экспортные мощности. Экспертная дискуссия
16:07
відеоНа Прикарпатье полицейские задержали "вора в законе" из списка СНБО
16:04
Подоляк о "Херсонской области в составе РФ": Освободим Херсон, что бы ни придумывали оккупанты
Все новости...