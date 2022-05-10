Ілон Маск подумує розбанити Трампа у Twitter

Мільярдер Ілон Маск, який може придбати соцмережу Twitter, думає розблокувати акаунт колишнього президента США Дональда Трампа.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNBC.

"Постійний бан має бути дуже рідкісним явищем - зазвичай лише у випадках, якщо йдеться про ботів або шахрайські акаунти… На мою думку, блокувати Дональда Трампа було неправильним рішенням. Думаю, це було помилкою, тому що це відштовхнуло значну частину країни, і врешті не призвело до того, щоб Дональд Трамп не мав голосу", - пояснив Маск.

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Він зазначив, що з огляду на це скасував би постійний бан.

"Але я ще не власник Twitter, тож не йде мова про те, що це обов’язково станеться - що якщо я не стану ним?", - додав Ілон Маск.

Нагадаємо, Twitter став першою соціальною мережею, яка після подій 6 січня під Капітолієм вирішила назавжди заблокувати аккаунт тоді ще президента Трампа. У компанії заявили, що прийняли це рішення через ризик "подальших закликів до насильства". Трамп тоді мав понад 80 мільйонів підписників. Facebook також заблокував сторінку Трампа щонайменш до 2023 року.

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Трамп минулого місяця заявив, що не повернувся би у Twitter, якби отримав таку можливість, хоча ще восени намагався добитися розблокування через суд.

"Я буквально скоро з’явлюся у Truth Social (власній соцмережі - ред.), все йде за графіком, у нас вже багато підписників. Мені подобається Ілон Маск, він мені дуже подобається. Він чудова людина. Ми багато зробили для Twitter, коли я був у Білому домі. Мене спантеличило те, як зі мною вчинив Twitter, і я не хочу повертатись", - сказав він.

Як повідомлялося, Маск може придбати соцмережу за 44 мільярди доларів.