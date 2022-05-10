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Илон Маск подумывает разбанить Трампа в Twitter

"Европейская правда"Вторник, 10 мая 2022, 22:13

Миллиардер Илон Маск, который может приобрести соцсеть Twitter, думает разблокировать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNBC.

"Постоянный бан должен быть очень редким явлением - на случаи, если речь идет о ботах или мошеннических аккаунтах… По-моему, блокировать Дональда Трампа было неправильным решением. Думаю, это было ошибкой, потому что это оттолкнуло значительную часть страны, и в итоге не привело к тому, чтобы у Дональда Трампа не было голоса", - объяснил Маск.

Он отметил, что учитывая это, отменил бы постоянный бан.

"Но я еще не владелец Twitter, поэтому речь не идет о том, что это обязательно произойдет - что если я не стану им?", - добавил Илон Маск.

Напомним, Twitter стал первой социальной сетью, которая после событий 6 января под Капитолием решила навсегда заблокировать аккаунт тогда еще президента Трампа. В компании заявили, что приняли это решение из-за риска "дальнейших призывов к насилию". Трамп тогда имел более 80 миллионов подписчиков. Facebook также заблокировал страницу Трампа как минимум до 2023 года.

Трамп в прошлом месяце заявил, что не вернулся бы в Twitter, если бы получил такую ​​возможность, хотя еще осенью пытался добиться разблокировки через суд.

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"Я буквально скоро появлюсь в Truth Social (собственной соцсети – ред.), все идет по графику, у нас уже много подписчиков. Мне нравится Илон Маск, он мне очень нравится. Он замечательный человек. Мы многое сделали для Twitter, когда я был в Белом доме. Меня разочаровало то, как со мной поступил Twitter, и я не хочу возвращаться", - сказал он.

Как сообщалось, Маск может приобрести соцсеть за 44 миллиарда долларов.

Темы: ТрампМаск
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