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Харківщина: росіяни вбили мирного мешканця, ще 10 поранені

Катерина ТищенкоВівторок, 10 травня 2022, 23:14
Харківщина: росіяни вбили мирного мешканця, ще 10 поранені
Олег Синєгубов, фото з Facebook

На Харківщині у вівторок внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула і 10 дістали поранень.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Збільшилася інтенсивність обстрілів Харківського району. Сьогодні – 6 поранених. У Лозівському та Ізюмському районах також 2 постраждалих. У Куп'янському районі, на жаль, 1 людина загинула.

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У Харкові госпіталізували із пораненнями 2 людей, які також постраждали внаслідок обстрілів окупантів".

Деталі: Синєгубов також повідомив, що у нещодавно звільнених Циркунах на російській розтяжці підірвалися дві мирні мешканки.

Він нагадав, що українські військові звільнили від загарбників Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

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"Таким чином ворога відігнали ще далі від Харкова, і в окупантів ще менше можливостей обстрілювати обласний центр", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що на Ізюмському напрямку ворог готує нову спробу наступу, але українські військові надійно тримають позиції.

Теми: Харківська областьвійна
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