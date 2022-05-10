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Харківщина: росіяни вбили мирного мешканця, ще 10 поранені

Катерина ТищенкоВівторок, 10 травня 2022, 23:14
Олег Синєгубов, фото з Facebook

На Харківщині у вівторок внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула і 10 дістали поранень.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "Збільшилася інтенсивність обстрілів Харківського району. Сьогодні – 6 поранених. У Лозівському та Ізюмському районах також 2 постраждалих. У Куп'янському районі, на жаль, 1 людина загинула.

У Харкові госпіталізували із пораненнями 2 людей, які також постраждали внаслідок обстрілів окупантів".

Деталі: Синєгубов також повідомив, що у нещодавно звільнених Циркунах на російській розтяжці підірвалися дві мирні мешканки.

Він нагадав, що українські військові звільнили від загарбників Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

"Таким чином ворога відігнали ще далі від Харкова, і в окупантів ще менше можливостей обстрілювати обласний центр", - зазначив Синєгубов.

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Він додав, що на Ізюмському напрямку ворог готує нову спробу наступу, але українські військові надійно тримають позиції.

Теми: Харківська областьвійна
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