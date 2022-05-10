Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Харьковщина: россияне убили мирного жителя, еще 10 ранены

Катерина ТищенкоВторник, 10 мая 2022, 23:14
Олег Синегубов, фото с Facebook

В Харьковской области во вторник в результате вражеских обстрелов один человек погиб и 10 получили ранения.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Увеличилась интенсивность обстрелов Харьковского района. Сегодня – 6 раненых. В Лозовском и Изюмском районах также 2 пострадавших. В Купянском районе, к сожалению, 1 человек погиб.

В Харькове госпитализировали с ранениями 2 человека, которые также пострадали в результате обстрелов оккупантов".

Детали: Синегубов также сообщил, что в недавно освобожденных Циркунах на российской растяжке подорвались две мирные жительницы.

Он напомнил, что украинские военные освободили от захватчиков Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

"Таким образом, врага отогнали еще дальше от Харькова, и у оккупантов еще меньше возможностей обстреливать областной центр", - отметил Синегубов.

ВИДЕО ДНЯ

Он добавил, что на Изюмском направлении враг готовит новую попытку наступления, но украинские военные надежно удерживают позиции.

Темы: Харьковская областьвойна
Главное сегодня

ПВО сбила ракету возле Запорожья, ее обломки разрушили объект

Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения

Путин готовится к затяжной войне – глава разведки США

Россия препятствует поискам ЕС альтернативных поставщиков газа

Палата представителей США поддержала выделение Украине $40 млрд

Война в Украине: армия РФ отстает на 2 недели от планов Путина – Пентагон

Все новости...
Харьковская область
Зеленский просит не давить на ВСУ ожиданием ежедневных побед
В Харьковской области ВСУ освободили 4 населенных пункта – Генштаб
Под завалами уничтоженного оккупантами дома в Изюме нашли 44 тела - глава ОВА
Последние новости
12:38
Киевлян призывают уменьшать объемы мусора
12:31
Самолеты, артиллерия, танки, пехота: россияне штурмуют "Азовсталь" всем, чем могут
12:28
Обстрелы Николаевской области: 9 человек получили ранения
12:01
Австрия продолжила пограничный контроль с Венгрией и Словенией, теперь из-за беженцев из Украины
11:58
Половина россиян не против пропаганды о войне с Украиной в школе – социология
11:55
Россияне за время войны стали меньше доверять телевизору
11:51
видеоДесантники обнародовали видео, как пылает сбитый "Крокодил" оккупантов
11:32
В районах Киева две недели не будет горячей воды – тестируют теплосети
11:29
В полку "Азов" уверены, что армия имеет возможность прорваться на "Азовсталь"
11:28
Большинство болгар боятся, что РФ нападет на их страну
Все новости...