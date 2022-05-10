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Харьковщина: россияне убили мирного жителя, еще 10 ранены

Катерина ТищенкоВторник, 10 мая 2022, 23:14
Харьковщина: россияне убили мирного жителя, еще 10 ранены
Олег Синегубов, фото с Facebook

В Харьковской области во вторник в результате вражеских обстрелов один человек погиб и 10 получили ранения.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Увеличилась интенсивность обстрелов Харьковского района. Сегодня – 6 раненых. В Лозовском и Изюмском районах также 2 пострадавших. В Купянском районе, к сожалению, 1 человек погиб.

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В Харькове госпитализировали с ранениями 2 человека, которые также пострадали в результате обстрелов оккупантов".

Детали: Синегубов также сообщил, что в недавно освобожденных Циркунах на российской растяжке подорвались две мирные жительницы.

Он напомнил, что украинские военные освободили от захватчиков Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

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"Таким образом, врага отогнали еще дальше от Харькова, и у оккупантов еще меньше возможностей обстреливать областной центр", - отметил Синегубов.

Он добавил, что на Изюмском направлении враг готовит новую попытку наступления, но украинские военные надежно удерживают позиции.

Темы: Харьковская областьвойна
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