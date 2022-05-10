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Чехія: обговорення в парламенті питання українських біженців завершилося скандалом

"Європейська правда"Вівторок, 10 травня 2022, 23:47
Томіо Окамура, AFP via Getty Images

В парламенті Чехії довелося передчасно завершити дискусії щодо стратегії прийому біженців з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на České noviny.

Скандал учинив лідер ультраправої партії OPD Томіо Окамура, який виявився єдиним доповідачем.

Серед іншого, він заявив, що після приїзду дітей з України якість навчання "для чеських громадян" знизиться, а для молодших чеських дітей не вистачить місць у садочках.

Він також повідомив, що в Україну масово завозяться вживані автомобілі, а тому в Чехії їх ціна зростає. Водночас він порадив українцям, які приїхали до Чехії на дорожчих автомобілях, продати їх і оплатити перебування в Чехії.

"Громадяни незабаром можуть почати бунти",- стверджує Окамура.

Багато депутатів супроводжували виступ ультраправого популіста стуканням по столах, а через деякий час почали виходити із зали. Незабаром засідання почали покидати й міністри.

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Коли останній з членів уряду покинув приміщення, дискусія була оголошена завершеною – за чеським законодавством присутність членів уряду є обов’язковою

"Ми всі були свідками того, що на пленарному засіданні не лише унеможливили дискусію, а й лаялися та розпалювали ворожнечу", – заявив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан. 

За його словами, міністри хотіли поговорити про врегулювання напливу біженців, але "прояви ксенофобії та ненависті до людей, які тікають від війни, були настільки значними, що ми повинні були адекватно реагувати".

Теми: Чехіябіженці
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