Чехия: обсуждение в парламенте вопроса украинских беженцев закончилось скандалом

В парламенте Чехии пришлось преждевременно завершить дискуссии по стратегии приема беженцев из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на České noviny.

Скандал устроил лидер ультраправой партии OPD Томио Окамура, оказавшийся единственным докладчиком.

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Среди прочего он заявил, что после приезда детей из Украины качество обучения "для чешских граждан" снизится, а для младших чешских детей не хватит мест в садах.

Он также сообщил, что в Украину массово завозятся подержанные автомобили, поэтому в Чехии их цена растет. В то же время, он посоветовал украинцам, которые приехали в Чехию на более дорогих автомобилях, продать их и оплатить пребывание в Чехии.

"Граждане в скором времени могут начать бунты",- утверждает Окамура.

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Многие депутаты сопровождали выступление ультраправого популиста стуком по столам, а спустя некоторое время начали выходить из зала. Вскоре заседание стали покидать и министры.

Когда последний из членов правительства покинул помещение, дискуссия была объявлена ​​завершенной – по чешскому законодательству присутствие членов правительства обязательно.

"Мы все были свидетелями того, что на пленарном заседании не только сделали невозможным дискуссию, но и ругались и разжигали рознь", - заявил министр внутренних дел Вит Ракушан.

По его словам, министры хотели поговорить об урегулировании наплыва беженцев, но "проявления ксенофобии и ненависти к людям, бегущим от войны, были настолько значительными, что мы должны были адекватно реагировать".