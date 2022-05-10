Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Чехия: обсуждение в парламенте вопроса украинских беженцев закончилось скандалом

"Европейская правда"Вторник, 10 мая 2022, 23:47
Томио Окамура, AFP via Getty Images

В парламенте Чехии пришлось преждевременно завершить дискуссии по стратегии приема беженцев из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на České noviny.

Скандал устроил лидер ультраправой партии OPD Томио Окамура, оказавшийся единственным докладчиком.

Среди прочего он заявил, что после приезда детей из Украины качество обучения "для чешских граждан" снизится, а для младших чешских детей не хватит мест в садах.

Он также сообщил, что в Украину массово завозятся подержанные автомобили, поэтому в Чехии их цена растет. В то же время, он посоветовал украинцам, которые приехали в Чехию на более дорогих автомобилях, продать их и оплатить пребывание в Чехии.

"Граждане в скором времени могут начать бунты",- утверждает Окамура.

Многие депутаты сопровождали выступление ультраправого популиста стуком по столам, а спустя некоторое время начали выходить из зала. Вскоре заседание стали покидать и министры.

ВИДЕО ДНЯ

Когда последний из членов правительства покинул помещение, дискуссия была объявлена ​​завершенной – по чешскому законодательству присутствие членов правительства обязательно.

"Мы все были свидетелями того, что на пленарном заседании не только сделали невозможным дискуссию, но и ругались и разжигали рознь", - заявил министр внутренних дел Вит Ракушан.

По его словам, министры хотели поговорить об урегулировании наплыва беженцев, но "проявления ксенофобии и ненависти к людям, бегущим от войны, были настолько значительными, что мы должны были адекватно реагировать".

Темы: Чехиябеженцы
Главное сегодня

ПВО сбила ракету возле Запорожья, ее обломки разрушили объект

Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения

Путин готовится к затяжной войне – глава разведки США

Россия препятствует поискам ЕС альтернативных поставщиков газа

Палата представителей США поддержала выделение Украине $40 млрд

Война в Украине: армия РФ отстает на 2 недели от планов Путина – Пентагон

Все новости...
Чехия
Чехия официально вошла в Совет ООН по правам человека – вместо РФ
Прага лишила маршала Конева звание почетного гражданина
Премьер Чехии о выступлении Путина: ложь комментировать бесполезно
Последние новости
12:38
Киевлян призывают уменьшать объемы мусора
12:31
Самолеты, артиллерия, танки, пехота: россияне штурмуют "Азовсталь" всем, чем могут
12:28
Обстрелы Николаевской области: 9 человек получили ранения
12:01
Австрия продолжила пограничный контроль с Венгрией и Словенией, теперь из-за беженцев из Украины
11:58
Половина россиян не против пропаганды о войне с Украиной в школе – социология
11:55
Россияне за время войны стали меньше доверять телевизору
11:51
видеоДесантники обнародовали видео, как пылает сбитый "Крокодил" оккупантов
11:32
В районах Киева две недели не будет горячей воды – тестируют теплосети
11:29
В полку "Азов" уверены, что армия имеет возможность прорваться на "Азовсталь"
11:28
Большинство болгар боятся, что РФ нападет на их страну
Все новости...